The Rasmus ataca de nuevo

Jessie Cervantes

Creados en Helsinki, la capital de Finlandia, un país cuya población actual es de cinco millones cuatrocientos noventa y cinco mil habitantes, casi el número de coches que circulan de lunes a viernes en el área metropolitana del Valle de México, en donde el baile popular es el de la letkajenkka cuya difícil ejecución requiere de una casi mágica coordinación y en donde los participantes forman una especie de culebrita, siguiendo todos los mismos pasos y girando hasta formar una gran rueda. Los finlandeses tienen una sólida identidad nacional y son un país de verdadera vanguardia en cuanto a la alta tecnología. De ese lugar como sacado de un cuento es que a la mitad de la década de los noventas irrumpe en la escena de la música una banda de rock llamada The Rasmus, cuyo líder, Lauri Ylönen, estuvo en México para darle seguimiento a su carrera en este país. Debo reconocer que a pesar de su fama mundial es una estrella con los pies en la tierra, de esas que nunca pierden el rumbo, muy conscientes que las carreras artísticas son de resistencia y no de velocidad, un hombre de buena plática, mismo que cuando le pedí que me hablara de su nueva canción Silver Night comentó: “Es una nueva idea, una nueva canción que se terminó hace un par de días, es una canción que tiene mucho que ver conmigo, porque me mudé a Los Ángeles, yo vivía en Finlandia antes y comencé una nueva vida, en una nueva gran ciudad y me sentía un poco solo”.

Apartado de mi corazón, de mi manada de lobos”, reflexionamos en torno a que es raro que un grupo de Finlandia pueda funcionar y tener tanto éxito en un país como el nuestro, son culturas diametralmente distintas, eso habla de lo universal que es la música y de cómo está puede unir por medio de emociones a gente que vive en lados del mundo diferentes, de hecho comenta “Los fans mexicanos son muy leales… estuvieron desde la primera vez en 2004… y aún puedo reconocer algunas de las caras de las personas que conocí ahí, que van al aeropuerto, que van al hotel, que van siempre a los conciertos, incluso ayer platicando con la gente de la embajada que nos recibió, me dijeron que cada que "The Rasmus" viene a la CDMX, reciben mails y llamadas como nunca antes lo hacen, y que mucha gente mexicana está comenzando a estudiar Finés, y a explorar la manera de llegar a Finlandia, todo por "The Rasmus" y eso es asombroso”, del nuevo disco que aperece en el mercado mundial el próximo seis de octubre y que lleva por nombre Dark Matters, Lauri afirma: “quisimos hacer diferentes estilos, Silver night es una canción más pop, algunas otras son más "heavy" y rockeras como nunca antes, todas en el mismo álbum y no nos importa; solo tratamos de hacerlo perfecto.

The Rasmus confirma que en un par de semanas vienen a México de promoción y que para el próximo año estamos confirmados para lo que será su gira mundial, una gran banda, que presentaron una muy buena canción y de la que seguro podemos esperar un poderoso material este seis de octubre.

Escúchame en la radio de lunes a viernes de seis a diez de la mañana en EXA FM 104.9.