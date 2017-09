El potencial de un personaje posicionado

Publimetro México

El Comité Ejecutivo Nacional del partido Morena decidió realizar una encuesta para definir quién de los posibles aspirantes sería el candidato de dicho partido en la contienda para jefe de Gobierno de la Ciudad de México en 2018.

Tengo claro que quienes jugaron, sabían los riesgos y las oportunidades existentes en el proceso; sin embargo no estoy seguro que supieran las reglas más allá de aceptar los resultados.

Es por ello que me permito compartir con ustedes el análisis que le realizamos a la encuesta aplicada por el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, sólo con el fin de demostrar que las encuestas, darán resultados de acuerdo a sus lecturas. Ésta es otra lectura.

La encuesta contiene una serie de preguntas para evaluar el conocimiento y opinión de personajes que han manifestado su intención de ser los abanderados de Morena, su cercanía con la gente, si son o no considerados como buenos candidatos, entre otros aspectos.

De acuerdo con el ejercicio, el aspirante más conocido por los capitalinos es Martí Batres. Cuatro de cada diez personas mayores de 18 años que viven en la Ciudad de México lo identifican y tiene casi el doble de conocimiento respecto de Claudia Sheinbaum declarada ganadora de la encuesta.

El conocimiento de un candidato

El conocimiento de un candidato es una de las variables esenciales para atraer votantes. Especialmente en el contexto de campañas electorales cortas, donde es determinante el control de los tiempos de radio y televisión por parte de la autoridad electoral, así como la prohibición de pagar espacios en prensa.

Por lo tanto, el conocimiento que tenga un candidato previo al inicio del proceso electoral es un valioso activo. Mientras que los otros posibles aspirantes tendrían que esperar a las campañas para darse a conocer, Batres cuenta con una ventaja considerable en este rubro.

En cuanto a las opiniones, si bien es cierto que Claudia Sheinbaum cuenta con mayor porcentaje de opinión positiva (39.4%), el aspirante con más opiniones regulares es Batres con 35.3%; es decir que este porcentaje de personas neutrales, podrían ser transformadas en simpatizantes con una buena campaña de comunicación.

Otro dato que llama la atención es que el 40% de los capitalinos encuestados asocia a Martí Batres con Morena, sin embargo, el 26.5% lo identifica con el PRD, por lo que puede ser un elemento atractivo para las personas con identificación perredista; es decir, Martí sumaría un 66.5 % de votos de la gente que se identifica con la Izquierda.

Sin considerar un punto que poco se ha ponderado, lo mencionado en renglones arriba, el 35.3% de personas neutrales, quienes no ven con “malos ojos” a Martí Batres, quién, por tanto sería quien más fácilmente sume votos a Morena en la siguiente contienda.

Interpretaciones, análisis, miradas diferentes de un mismo asunto, lo cual no debe ser visto con desdén. Poco estamos acostumbrados a cuestionar o reflexionar en lo que leemos. Yo, por lo pronto, empiezo a ejercitar eso de verificar todo lo que me dicen, a leer y a analizar un poco la información recibida, para no quedarme con la primera mirada de las cosas. ¿Usted que opina?

Jaime Morales, coordinador ejecutivo de También Somos Familia

TE RECOMENDAMOS: