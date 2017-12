Pi pi pi...nche frío

Fernanda Tapia

Siendo una población no acostumbrada a fríos extremos, la gente del centro del país andamos todos vestidos con pants, que al parecer es la ropa más calientita que tenemos. Usando chamarras que huelen a guardado. Retrasos en el aeropuerto por el hielo en las alas de los aviones o la neblina tempranera. Atorada cuatro horas en un vuelo a Juchitán se me ocurrió que me estaba quedando fría como paleta helada ¿Te has preguntado desde cuando se comen helados? ¿En verdad fueron los michoacanos los creadores de esta delicia?

Sepa Dios cuándo se creó el helado como tal. Y se acuñó el término. Porque acuérdense que no siempre se le ha llamado “helado” al mismo producto, pero si hablamos de un raspado, helado, o equivalente… la presencia de bebidas heladas o enfriadas con nieve o hielo data de las cortes babilónicas, antes de la era cristiana donde YA SE DEGUSTABAN.Ya antes del 400 a. C., en Persia, tal vez no tenían tantos sabores como Haagen Das, pero servían un “plato enfriado como un pudín o flan, hecho de agua de rosas y vermicelli (o cabello de ángel)”, dicen que era un revoltijo entre sorbete y un pudín de arroz, mismo que sólo disfrutaban los “ricanelos” durante el verano. Los persas habían dominado ya la técnica de almacenar hielo dentro de grandes refrigeradores, enfriados de forma natural, conocidos como Yakhdan. Qué tal? Y sin “capar la daña de ozono”, digo dañar la capa de ozono. Eran almacenes que conservaban el hielo recogido durante el invierno o traído de las montañas durante el verano.

¿Cómo funcionaban? Bueno…la verdad es que no pagaban un recibo de luz altísimo, más bien tenían “altos receptores de viento que mantenían el espacio de almacenado subterráneo a temperaturas frías”. Luego ese “hielo era mezclado con azafrán, frutas y otros sabores variados”.El rey de Macedonia, Alejandro Magno, y el emperador romano Nerón enfriaban sus jugos de fruta y sus vinos con hielo o nieve traídos de las montañas por sus esclavos.Bueno, hasta Moctezuma tenía hielo y no era costalito de gasolinería, sino traído del Ajusco, del Popo, etc.Luego en la Edad Media, en las cortes árabes “se preparaban productos azucarados con frutas y especias enfriadas con hielo de las montañas” y le llamaban en árabe sharbat.

Luego en turco se peonunciaba şerbet. Ya ven de dónde surge la palabra “sorbete”?! Y el dicho “vale sorbete” se refiere a que como es de hielo, su duración es muy efímera. En China, el Emperador Tang (618-697, antes de la Era Cristiana) y que curioso que ya en el apellido llevaba la penitencia de las bebidas refrescantes, de la Dinastía Shang. O sería el secreto de cómo mezclar hielo con leche. La receta pasó de China a la India, a Persia (Irán, en la actualidad) y después a Grecia y Roma. Pero es precisamente en la Italia de la Baja Edad Media cuando el helado se populariza en Europa; de hecho, Marco Polo, allá por el siglo XIII, y regresando de sus viajes a Oriente, (que NO a la Agrícola Oriental) se trajo varias recetas de postres helados usados allá y que fueron recibidos con gusto en las cortes italianas. Fue hasta el siglo XVI que descubrió que el “nitrato de etilo mezclado con la nieve producía temperaturas muy bajas” y ésto dio el banderazo de salida a la historia del helado en forma.

Con decirles que en la boda de Catalina de Médici con Enrique II de Francia, ella insistió en que su cocinero llevara las primitivas recetas de helados a la corte francesa, guardándose las mismas con mucho secreto. En Francia se añadió huevo a las recetas. ¡¡¡Y a huevo que supieron mucho mejor!!! Luego una nieta de Catalina se casó con un príncipe inglés, llevando así el helado a Inglaterra. Así se extendieron a toda Europa y claro, luego llegaron a América durante el Virreynato. En 1686, el siciliano Francesco Procopio dei Coltelli (pronúnciese con tono de El Padrino), abrió en París el Café Procope, que curiosamente era muy solicitado pero, sobre todo, por sus helados y su café. Hasta el rey Luis XIV lo llamó ante su presencia para “felicitarlo por su producto”. Hagan de cuenta que hubiera sido deportista ganador de medallas y lo hacen ir a los Pinoles a recibir la felicitación del Preciso. De hecho los guías de turistas te comentan que la mentada cafetería fue la primera heladería. “Se dice que bajo Luis XIV comenzaron a prepararse los helados de vainilla y de chocolate, más tarde los de crema de leche, hasta llegar al helado actual”. Pobre Luis XIV. Los historiadores juran que era sumamente estreñido, le hubieran hecho uno pero de ciruela pasa.”Otro avance, tanto para la conservación de alimentos como para la industria heladera, fue el descubrimiento del descenso crioscópico”. No es como en película de Star Wars con Han Solo o de Silvester Stallone en el futuro.

PARA PENSARLE

En México, según consta en crónicas ya se vendían helados hasta en el mercado del Volador y mucho antes de la llegada de los españoles. Los teotihuacanos, quienes se cree que fueron los primeros en prepararlo, preferiblemente lo utilizaban en el ámbito religioso ya que en las ceremonias religiosas lo utilizaban para pedir a los dioses buen año de cosecha, no sé si lo hayan hecho con forma de corazón pero era un buen sustituto a los sacrificios humanos. Se dice que “el día del equinoccio, se preparaba un sinfín de manjares en los cuales se encontraba una especie de nieve hecha a base de agua, leche, mieles, y frutos de la época como: capulín, mamey o cacao”.

La cultura xochimilca tambien le daban un sentido religioso, pues sólo la podían consumir los sacerdotes y los grandes señores. (Uy pos que con supan que se los coman) En Tlatelolco; el principal mercado mexica, llegaban nobles guerreros, grandes señores y doncellas, para conseguir los artículos y productos más variados, extraños y exóticos; entre éstos la nieve que en aquel tiempo tenía un precio elevado; 20 semillas de cacao. Nomás imagínense el trabajal de traerla a pura suela desde los volcanes?Se aventaban dos días de Santiago Tuyehualco a Chalco “donde los xochimilcas pasaban la noche; a la mañana siguiente salían rumbo a los volcanes y era llevada hasta su destino final el Valle de México”.Que IronMan, marathon o 10k, ni que nada.

LO CHIDO

• Y como seguramente imaginas: los sabores más vendidos a nivel mundial son vainilla en primer lugar y chocolate en segundo.El cono más grande midió 2.8 metros y lo hicieron un par de italianos.El mes con más producción de helado es junio. Necesitas lamer 50 veces un helado sencillo para acabártelo. Inténtalo, las cuentas y nos cuentas.Por cierto, ¿sabías que existe una dieta que consiste en comer helado? Se basa en que el helado es rico en calcio y este mineral te ayuda a bajar de peso…Sepa.

• La razón por la que el helado te pone de buen humor es que (como la leche)contiene triptófano, un aminoácido que nos calma y reduce la agresividad, aumentando la producción de serotonina (la denominada hormona del bienestar). Lo han comprobado en la Universidad de Maryland. Y de heho ayuda para la quimioterapia según el estudio realizado por los hospitales de Sabadell y Terrassa (Barcelona), en colaboración con el heladero Angelo Corvitto y la Fundación Alicia.Donde demostraron que los helados mejoran significativamente la calidad de vida de los enfermos de cáncer: “Cuando te suministran quimioterapia, se producen alteraciones en el organismo. El tratamiento provoca problemas bucales que dificultan la masticación. Por eso, la ingesta de helados es necesaria, porque aportan vitaminas y facilitan la digestión”.

LO QUE CALIENTA

• Acá de este lado del charco, muchos reyes y monarcas de antes de los españoles, eran verdaderos adictos a este postre, “al extremo que aquellos que eran asignados a la tarea de recoger la nieve eran severamente castigados si su preciosa carga llegaba a derretirse cuando la traían desde los volcanes”. ¡¡¡Y ni cómo salir con el pretexto de cerraron la carretera los maestros!!!

• En una nieve, paleta helada o helado,el porcentaje de materia grasa puede variar, según las regulaciones de cada país. Por ejemplo: Argentina más del 6 %, Colombia, Ecuador y Venezuela entre el 8 % y 10 %, México, Estados Unidos y más del 10 %. Y ya vemos las consecuencias talla XXXL.Nomás para que le calculen por qué: un americano promedio consume alrededor de veinte botes de helado al año.

• Seguramente has sentido que se te congelan las ideas y el cerebro completito, o sea un brain freeze. “Resulta que cuando algo frío toca tu paladar, a éste no le da tiempo de ajustarse a la temperatura provocándote un dolor fugaz de cabeza. Cuando sientas que viene uno, pega la lengua al paladar”.