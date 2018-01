Confidencial Política: Francisco Olvera el gran ausente al encuentro con Meade

Confidencial

Francisco Olvera, ex gobernador de Hidalgo, fue el gran ausente en los eventos de José Antonio Meade, precandidato del PRI a la Presidencia de la República en su paso por ese estado. En las actividades que llevó a cabo ayer estuvo siempre presente el ex secretario de Gobernación y también ex mandatario, Miguel Ángel Osorio Chong -quien tiene roces con Olvera.

Andrés Manuel López Obrador, precandidato a la Presidencia de la República del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), regresa este martes a Veracruz para realizar una nueva gira que durará hasta el viernes. Cerrará en el municipio de Medellín de Bravo, bastión panista y ciudad conurbada con Boca del Río, ayuntamiento que fue gobernado hasta diciembre por Miguel Ángel Yunes Márquez, aspirante del PAN a la gubernatura e hijo del mandatario, Miguel Ángel Yunes Linares. Con este nuevo recorrido se espera un nuevo capítulo de la confrontación entre el tabasqueño y el mandatario veracruzano. Ambos enfrascados en una guerra mediática que no ha pasado de dimes y diretes por Facebook.

Salomón Chertorivski, precandidato del PRD a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, resultó ser una sorpresa para las tribus del sol azteca en la capital del país, que al inicio de las precampañas no le veían posibilidades. Será el jueves 18 de enero que ese partido dé a conocer los resultados de la encuesta que definirá al candidato entre el ex secretario de Desarrollo Económico, Alejandra Barrales y Armando Ahued, y aunque su dirigente en la metrópoli, Raúl Flores, diga que el candidato o candidata se definirá en Consejo Electivo y la encuesta sólo será para orientar el voto de los consejeros, los aspirantes que no queden en primer lugar en el sondeo, tendrán que apoyar al puntero, aunque las precampañas aún no concluyan.

Arely Gómez, secretaría de la Función Pública, dirige un proyecto para establecer mecanismos que impidan la discrecionalidad y opacidad en procedimientos de contratación entre el sector público y el privado. Mientras en el Senado nada más no pueden, por falta de voluntad y acuerdos, expedir una Ley de Contrataciones de Obras Públicas, la funcionaria dará en el primer semestre de este año el anuncio del proyecto.

Morelia

¿Cómo se comportó la creación de empleos por estados de la República? Porque hay estados que tuvieron más empleos, hay estados que perdieron empleos, hay estados que quedaron "tablas".

En 2017 el IMSS reportó que se crearon 801 mil 831 empleos en todo el sector formal de la economía, el mayor registro anual desde 1996.

De esos 801 mil 831 puestos de trabajo que se reportaron en 2017, sólo seis estados –Jalisco, el Estado de México, Nuevo León, la Ciudad de México, Guanajuato y Querétaro–, todos ellos con un perfil eminentemente industrial, generaron el 52% del total de empleos, es decir, generaron en conjunto 417 mil 500 puestos de trabajo, más de la mitad del empleo en el sector formal de la economía.

En el otro extremo están precisamente los estados de Tabasco y Campeche, donde no sólo no se creó un solo empleo más, sino que se perdieron cuatro mil 210 en el caso de Tabasco y mil 92 puestos de trabajo en Campeche, y a la par de ellos está el estado de Chiapas, donde solamente se generaron 178 empleos.

Michoacán está a media tabla, aunque presentó mejores números que en años anteriores. La Sedeco reporta que en lo que va de la actual administración han sido registrados 59 mil 518 nuevos trabajadores ante el IMSS; en 2017 fueron más de 33 mil, récord de las últimas dos décadas, destaca el titular de la dependencia, Jesús Melgoza.

Cuando vemos qué ha ocurrido con la creación de oportunidades laborales a escala regional, bueno pues nos encontramos con importantes disparidades que reflejan uno de los desafíos más relevantes del desarrollo nacional, es decir, cerrar la brecha entre los niveles de avance y las capacidades que las economías de cada uno de los estados de nuestro país tiene para generar empleos.

