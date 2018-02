¡Ni en tu casa estás seguro!

Fernanda Tapia

¿Qué dice la ley al respecto? Bueno, el Código Penal Federal en su Capítulo III BIS, Artículo 390 sobre el delito de extorsión establece que “al que sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro o causando a alguien un perjuicio patrimonial, se le aplicarán de dos a ocho años de prisión y de cuarenta a ciento sesenta días de multa.” Y añade, “Las penas se aumentarán hasta un tanto más si el constreñimiento se realiza por una asociación delictuosa, o por servidor público o ex servidor público o por miembro o ex miembro de alguna corporación policial o de las Fuerzas Armadas Mexicanas”. Suena chido, pero ¿qué quisieron decir? Pues que la extorsión SI es un delito que contempla la ley. Y el menú para extorsionar es amplísimo: destacan la directa y la indirecta. La primera es cuando el extorsionador llega a la oficina de la víctima y al estar en su presencia le muestra una foto de su familia tomada el mismo día, y se sigue asegurando tenerlos secuestrados y exige dinero; la indirecta ocurre cuando la víctima recibe una llamada a cambio de no hacerle daño o su familia. Es decir, es la que nos preocupa más en estas épocas. Hasta hace mucho las autoridades por fin reconocieron y tipificaron el secuestro exprés: que es también la más común y la más agresiva. Que no es sólo treparte a un automóvil y llevarte a la visita de las siete “cajas”, SI…cajeros automáticos, sacando todo lo que puedas de tus tarjetas. Sino, recibir la amenaza de asesinato o hacerle daño a una persona cercana.

Incluso en algunos casos se puede imitar la voz del supuesto secuestrado a través de una grabación. Algunos resultan hasta ridículos pero los nervios nos ayudan a escucharlos súper reales. Suelen exigir grandes cantidades de dinero y se impone un lapso de pago corto. Mucho. Algunos hasta te retan a NUNCA CORTAR LA LLAMADA. Lo que buscan lograr es que no puedas llamar a los supuestos “secuestrados” nomás para verificar si de verdad están en peligro. Extorsiones carcelarias: esta es parecida a la anterior, nada más que la persona no está “supuestamente” secuestrada sino detenida en migración o en algún separo. En México la tropicalizaron muy bien, ya que gran parte de la población tienen o tenían familiares indocumentadas en el norte del país, así que resultaba muy creíble que alguno de ellos se encontrara retenido en la frontera. Otra es la extorsión familiar: en la que se utiliza un tono amigable y hasta de cuates, pues los delincuentes se hacen pasar por familiares o parientes cercanos, que solicitan dinero a la víctima para resolver una deuda. Aquí el extorsionador, normalmente tiene una afilada inteligencia cual si fuera lector de cartas de feria de pueblo para ir retomando los nombres que en su desesperación va soltando el interlocutor. Normalmente no saben nada de nosotros y terminan hasta con la dirección en la mano por nuestra imprudencia. Extorsión por recompensa: llaman formales y optimistas asegurando que has ganado un premio, como un coche o un boleto de avión (aún si no has comprado ningún boleto de rifa). Te piden un deposito inicial a una cuenta de banco. O en la compra de tiempo aire, y una vez que haces el depósito o les das los números de referencia, éstos se desaparecen. Aunque no lo crean, está se la aplicaron a mi Pedrito. El programa televisivo de donde supuestamente le llamaban, ni siquiera existía. Extorsiones por negocios: se hace un llamado a un local en el cual se pide una transferencia de dinero. Pueden hacerse pasar por un socio u otra sucursal y declaran que existe una emergencia por resolver y que se debe entregar el dinero rápido.

Extorsión por adeudo: parecida a la extorsión carcelaria, esta extorsión es particularmente difícil de percibir, pues aquí hablan en un tono muy profesional y confidencial, con cierto grado de cercanía con las víctimas (poseen información como nombres o lugares) y se hace énfasis en que es momento de pagar una deuda para que no haya otras consecuencias. Como es algo que requiere rapidez, se puede pedir a la víctima que ponga varias cosas de valor en una maleta, la cual pasarán a recoger. Se puede decir que un conocido de la víctima es aval de una deuda de alguien que no pudo pagar y que en el momento se encuentra declarando. En qué momento preciso de la historia se habrá instituido la extorsión chantaje como una forma de operar de quienes viven fuera de la ley. Aunque a veces quienes lo practican son precisamente altos personajes queriendo forzar a otros para que se sometan a sus órdenes o deseos. En Las ilusiones perdidas hay una breve historia del chantaje. Ahí señalan que el inventor o mejor dicho, quien lo institucionaliza podría haber sido el poeta, dramaturgo y pornógrafo Pietro Aretino. Cuentan que este escritor del Renacimiento supo hacer del chantaje un uso “notable”. Antes de este literato, los escritores “solían vivir de los elogios que dirigían a los magnates”. Esto se extendió posteriormente al periodismo y surge el llamado chayote. Tú dale por su lado y aviéntale cebollazos al poderoso, que seguro te recompensará. Sin embargo, éste escritor de quien les platico (autor de los Sonetos lujuriosos), también había obtenido pensiones de Carlos V de España y Francisco I de Francia a cambio de sus alabanzas. Sólo que fue quien precisamente volteó la fórmula y logró una gran habilidad para conseguir honores, regalos y dinero, por SU SILENCIO. Y como todo buen chantajista pues extorsionado, que necesita estar cerca de los cotos de poder, también instituyó la corrupción de algunas autoridades españolas que se hacían de la vista gorda cuando este caballero chantajeaba a los pequeños príncipes extranjeros.

Claro que no servirá de gran consuelo a nosotros los mexicanos.

La diferencia entre el capitalismo del libre mercado y el capitalismo de estado es precisamente la diferencia entre, por una parte, la paz, el intercambio voluntario, y por otra parte, la extorsión violenta. Frase por Murray Rothbard

LO QUE CALIENTA

Chantaje sexual en redes y celulares. Aguas con el sexting. Tienes derecho a disfrutarlo pero toma tus precauciones!!! Un ejemplo de esta modalidad se refleja en la captura de Álvaro Arrieta Castro, estudiante universitario denunciado por dos adolescentes por exigirles “relaciones sexuales” para “no divulgar fotos íntimas suyas”. Como seguramente ya estan pensando, en la mayoría de casos, las víctimas de esta clase de extorsión somos mujeres. Descubrieron que “creaba perfiles falsos de jovencitas en Facebook, luego hacía videollamadas a sus víctimas y después, con cuentas falsas de hombres, las amenazaba con: “subir mis fotos a su página social y enviárselas a mis padres, amigos e imprimirlas para ponerlas en mi colegio”, según declaró una de las víctimas.

Cobro por derecho de piso. Esto es el pan nuestro de cada día en algunas entidades federativas. “Consiste en la exigencia de los delincuentes de una renta, a cambio de supuesta protección y del no ejercicio de la violencia en contra de la víctima. Gracias a esto, los pagos se vuelven una renta que, a veces, superara lo que se gana en el propio comercio. Por eso, muchos changarros quiebran, son incendiados o vemos un montón de gente ajusticiada, que no tenía nada que ver con el narcotráfico o con el crimen organizado y, simplemente, no le “cayeron con su muerto”. Eso de vender seguridad es más viejo que la mafia siciliana.

Ni Netflix se salva, la empresa “se negó negociar con un hacker que tenía en su poder 10 de los 13 episodios de la nueva temporada de su programa estelar Orange is the New Black. El material había sido obtenido durante el ataque cibernético a los estudios Larson en 2016. El hacker (o colectivo de hackers, no se tiene claro) amenazó a Netflix pidiéndole una cantidad de dinero no revelada a cambio de no publicar los episodios robados. La plataforma de streaming se negó a la extorsión de modo que los hackers publicaron un mensaje en que defendían lo que llamaban su derecho a la libertad cibernética. “No tenía que haber sido de este modo, Netflix. Vas a perder mucho más dinero de lo que nuestra modesta oferta te pedía. Estamos avergonzados de respirar el mismo aire que tú.Pensábamos que un negociante pragmático como tú podían ver y entender los beneficios de cooperar con una entidad razonable y piadosa como lo somos nosotros”. Al final Netflix le aventó la pelotita a la compañía de seguridad que daba soporte tanto a ellos como a otras empresas de videos y películas en la red.

ARRIBA

*La extorsión indirecta tiene un creciente impacto, el Inegi señala que es uno de los delitos que más creció en fechas recientes así como el homicidio y el secuestro. Lo bueno es que asociaciones como El Consejo Ciudadano de la Ciudad de México halló que hay más de 105 mil números telefónicos desde donde se hicieron intentos de extorsión (la mayoría desde prisiones).

ABAJO

Lo malo es que por más que se reporte no se puedan detectar con tiempo. La autoridad no hace nada por bloquear esos números telefónicos o desconectarlos.

PARA PENSARLE

Si hasta a los famosos les pasa… Imagínense, John Travolta tuvo que lidiar con un chantaje por 25 millones de dólares que involucraba al paramédico y a dos funcionarios del gobierno de Bahamas, quienes pretendían extorsionar al actor con un documento supuestamente firmado por él durante la trágica muerte de su hijo Jett mientras la familia se encontraba de vacaciones. Pese a que los extorsionadores fueron arrestados, quedaron en libertad cuando un juez declaró la invalidez del juicio. Los Travolta optaron por no reanudar el litigio, con la intención de dejar atrás todo recuerdo de esos terribles días.

Britney Spears y la palabra "chantaje" van de la mano, pues han corrido rumores que ligan a la cantante con extorsión desde que se hizo popular. Su ex esposo Kevin Federline llegó a exigirle dinero a cambio de no escribir un libro sobre su matrimonio, y otro ex novio llamado Adnan Ghalib también buscó obtener beneficios económicos de la estrella con amenazas de dañar su imagen. Sin embargo, muchos creen que la persona más dañina para la carrera de Britney Spears… es ella misma. En otro de estos casos, un guardaespaldas de Britney Spears aseguró que la cantante lo acosaba sexualmente y amenazó con mostrar imágenes de ella desnuda, si no se le indemnizaba. Humta. Para eso me gustaban. Cameron Diaz posó semi desnuda cuando tenía 19 años, pero nunca autorizó la publicación de esas fotos. Sin embargo, el fotógrafo que captó a la actriz en esas “comprometedoras instantáneas” quiso obetener casi 3 millones de dólares por los negativos una vez que se hizo famosa. Al recibir una negativa, el artista de la lente falsificó la firma de Cameron en un documento de derechos, lo que lo llevó a ser apresado por la justicia.

Jennifer López enfrentó un chantaje a nivel sumamente personal: el de su ex esposo Ojani Noa, quien ha pasado el último año intentando capitalizar un "documental" grabado durante la época en que estuvieron casados, a finales de los años 90.

Alejandro Sanz también tuvo que enfrentarse a dos ex empleados que querían 500 mil dólares a cambio de su silencio. El ex mayordomo del artista y su esposa alegaron poseer videos y fotos comprometedoras para él, pero el plan de la pareja fracasó cuando fueron aprehendidos poco después de que Sanz desactivara el chantaje al admitir la existencia de un hijo fuera del matrimonio.Thalía fue chantajeada por los secuestradores de sus hermanas, Ernestina Sodi y Laura Zapata, puesto que los hombres querían sacarle una fuerte suma de dinero a la cantante mexicana, y tristemente lo lograron. Según la prensa del entretenimiento, Thalía pagó alrededor de 5 millones de dólares por el rescate. Quién sabe cómo le hicieron porque si su dinero está en Estados Unidos, allá no es posible sacar tu propio varo para pagar ningún rescate. Está fuera de la ley.

Shakira fue víctima de un intento de extorsión por parte de ex empleados que amenazaban con revelar información privada si no recibían una fuerte suma de dinero a cambio. Según rumores, un ex asistente de Shakira grabó a la colombiana practicándole sexo oral a su novio, el jugador del Barcelona, Gerard Piqué. Si bien la noticia fue negada por los representantes de la artista a través de un comunicado -“deseamos informar que Shakira desmiente rotundamente la existencia de un video íntimo que podría comprometer su imagen"- la duda perdura en los medios, atentos a la revelación. Supuestamente la historia se remonta a un día en el que a altas horas de la noche Shakira pidió a su empleada que le prepara algo de comer -concretamente pollo-, y esta no se lo tomó nada bien. Desde ese momento las quejas de la señora fueron constantes y la cantante colombiana decidió despedirla junto a su marido. Al parecer el matrimonio, que llevaba trabajando para la cantante colombiana 11 años, no quiso aceptar la indemnización que les propuso Shakira en su momento y ahora han decidido interponer una demanda en la que reclaman 150 mil dólares porque consideran que hubo despido improcedente. Sólo recuerden que en Estados Unidos uno no cobra indemnización al ser despedido. No lo contempla la ley laboral!!!

LO CHIDO

Si recibes una llamada de extorsión, te recomendamos: mantener la calma. Escuchar con atención lo que te dicen. Pedir tiempo y úsarlo para localizar a tu familiar. Anotar el número entrante, el sexo de la persona y todos los datos posibles. De ser posible, graba la llamada.

El tercer episodio de la tercera temporada de Black Mirror, (serie que a mí lo personal me provoca hasta taquicardia), capítulo llamado Shut Up and Dance, trata sobre cómo en un futuro nuestros celulares y computadoras portátiles pueden ser intervenidos y de esta forma ser observados o hasta grabados en todo momento. Un joven, al parecer no rompe un plato, llamado Kenny, interpretado por el británico Alex Lawther, es grabado en la intimidad de su cuarto. A cambio de no publicar este hecho que podría parecer simplemente absurdo, le imponen a él y a otras personas una serie de exigencias aterradoras. Al final se descubre el “verdadero delito” que habían cometido todos. Yo no te lo espoiloreo pero la verdad, se lo tenían bien merecido!!!

Experiment in Terror trata de una joven empleada de banca, que “regresa a su casa en una calle apacible de San Francisco, es atacada por un desconocido que le exige que robe cien mil dólares del banco donde trabaja y se los entregue. Si no cumple lo ordenado, asesinará a su hermana adolescente”.

NÚMEROS COMPARADOS

En el Edomex, la extorsión es el segundo delito con mayor incidencia (el primero es el robo o asalto en la calle o en transporte público). Durante 2016 se cometieron 8,945 extorsiones por cada 100 mil. Los gastos preventivos de los hogares equivalieron a 82 mil mdp y las perdidas por victimización representaron 147,100 mdp.O sea unas 9,677,631 iPads.

EJECUTADOS AL DIA DE HOY

Según el Observatorio Ciudadano y el reporte más reciente entregado a la población: “2017, es el año más violento de la historia reciente”: cada 16 minutos 9 segundos hay una víctima de homicidio doloso en el país.

CHACALEO

¿Te han extorsionado?

@doctorgurma

Un día me llamaron al celular y una voz de mujer o fingida decía "papá ayudame" y el tipo al teléfono me pidió dinero porque tenía a mi hija yo le pregunté ¿la grande o la chica? y dijeron "la grande”. Viólala y mátala por güila y desobediente, dije y colgué. Yo no tengo hijas…

@emakscorpio

Justo hace unos minutos. Pero esta ya me la sé. Te mandan un link al cual si le llegas a picar rastrea tu IP y les da tu ubicación. Con esa información ya pueden extorsionar al más inocente. Difundan estos números y sí tienen conmutador de oficina trolléenlos anónimamente. 😡

.@frogsuono

Claro en mi negocio en el Centro Histórico llegaron los líderes de ambulantes y personas que se decian del Cartel Union Tepito pedían dinero según por tener tranquilidad en las calles,ellos cuidarian 🤬