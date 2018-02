Política Confidencial: Alberto Uribe va con AMLO

Confidencial

Alberto Uribe, quien era hasta ayer uno de los hombres más cercanos al precandidato a la gubernatura de Jalisco por MC-PRD-PAN, Enrique Alfaro, lanzó -con su salida de la coalición- un mensaje del quiebre que existe al interior de esa alianza en el estado, aseguran simpatizantes del precandidato. Uribe, alcalde de Tlajomulco y pieza clave en la carrera de Alfaro, argumenta que su decisión se debe a que urge un cambio en el país y por ello apoyará a Andrés Manuel López Obrador, aunque algunos militantes de MC aseguran que la gota que derramó el vaso fue que no le dieron un posible puesto en la alianza de los tres partidos hacia la contienda estatal.

Rodrigo Medina de la Cruz, ex gobernador de Nuevo León, enfrenta una vinculación a proceso por el delito de ejercicio indebido de funciones. Las acusaciones en su contra iniciaron con el cambio de gobierno, desde 2016, pero el político las había logrado esquivar con 13 amparos. Habrá que ver si el priista es detenido de nuevo y cómo enfrentará su partido a nivel local el desprestigio que se suma con ese hecho.

Eduardo Sánchez Macías, primo de Karime Macías, esposa del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte, actualmente preso, es perfilado para ser el precandidato a una diputación federal por el PAN, aún con los negativos que enfrenta por este parentesco. El mismo partido blanquiazul lo criticó y acusó en su momento de haber sido beneficiado por su primo político, el ex mandatario, pero ahora parece ser el aspirante único por el Distrito 07.

José Antonio Meade, precandidato para la silla grande del PRI, Nueva Alianza y PVEM, revolvió las redes sociales después de que asegurara, a través de su cuenta de Twitter, que el país necesita de un presidente serio. El mensaje fue aprovechado por la morenista Tatiana Clouthier, quien, en tono sarcástico le preguntó: “¿a quién propone?”. La respuesta no quedó sin su contraparte, ya que el ex secretario de Hacienda le reviró: “Yo mero”, lo que generó una ola de comentarios a favor y en contra del aspirante presidencial.

Morelia

El domingo 11 terminan las precampañas y ya no tendremos más encuestas de aquí a ese día; si no se publican más se habrá cerrado el paquete de encuestas de la precampaña.

La última encuesta publicada por Reuters coincide con la que dio a conocer Parametría, la cual le da una ventaja de 11 puntos a Andrés Manuel López Obrador sobre Ricardo Anaya y pone en claro tercer lugar a José Antonio Meade, con 18 puntos, sólo que le da más puntos a Meade que la de Reuters, pero prácticamente son iguales.

Lo que más llama la atención de esta precampaña, y lo estamos viendo con los números de todas las encuestas, es que no pasó nada.

¿Qué es lo que implica que no haya habido movimientos, excepto un ligero repunte? Está dentro del margen de error de Ricardo Anaya; Andrés Manuel López Obrador se queda igual, José Antonio Meade se queda igual. ¿Qué implica? Que la ley no te permite hacer absolutamente nada para darte a conocer, para que las personas modifiquen sus preferencias.

Las leyes electorales vigentes, claramente limitan la calidad de la información y la cantidad de información que los partidos políticos entregan a la ciudadanía, al electorado, y que además eso implica que no tenemos las herramientas para que se puedan abrir debates y discusiones sobre temas, sobre contrastes.

Pueden estar en unos spots, los cuales no pueden, según la ley, contrastar, porque entonces hay difamación, hay calumnia; no pueden decir “vota por mí” porque ahorita, en lo que estamos de la precampaña, creo que está la restricción de que la calidad de la información no es de calidad; no la cantidad, la calidad, es verdaderamente pobre.

Los candidatos no debaten, no proponen, no hay propuestas, son descalificaciones permanentes; los debates, ahora que hemos visto que han pasado en diversos programas de televisión entre los líderes de los partidos, es a ver quién tiene la laminita más grande, más bonita o impresa a color para enseñar.

Así los procesos electorales de nuestros tiempos, muy recatados y hasta aburridos. Diría el ya clásico: it's insulting and unacceptable.