En voz de Helios Herrera: 10 consejos para hacerte aliado de tus finanzas

Helios Herrera

Hay quien dice que entre más problemas financieros tienes, más te enfocas en lo material, por el contrario, cuando esta necesidad está satisfecha, puedes enfocarte en cosas menos terrenales y más trascendentales. Este domingo te comparto algunos consejos para hacernos aliados de nuestras finanzas; tips prácticos que, si los hacemos parte de nuestra rutina, serán de gran ayuda para cuidar nuestros recursos HOY y generar más en el futuro.

1. No te ahorques. Da igual si es mucho o poco, evita gastar lo mismo o más de lo que ganas. A veces nos es muy fácil decir “pago esto y el mes que entra me repongo”, pero lo único que estás haciendo, es generar deudas como gotas de agua en un vaso, que en algún momento se va a derramar. Las deudas se valen cuando te dejan un patrimonio o bien si obtienen plusvalía.

2. Crea un ahorro. Esto es una de las claves del éxito financiero, mes con mes destina una cantidad a una cuenta de banco “intocable”. A veces pensamos: “¿cómo puedo ahorrar si apenas salgo con el gasto?”, pero realmente no se necesita una gran cantidad, puedes empezar juntando aquellas moneditas que van apareciendo por aquí y por allá; cuando menos lo pienses, tendrás un “cochinito” choncho.

3. No es terapia. Deja de utilizar el dinero como solución a los problemas, evita comprar emocionalmente, cada gasto innecesario te aleja de un balance económico. Algunas veces queremos quitar nuestras penas saliendo a comer, o comprar a nuestros hijos para compensar nuestra ausencia, o esa blusita nueva para la depresión; son gastos que podríamos fácilmente evitar incluso para desarrollar nuestra inteligencia emocional.

4. Hora de invertir. El dinero eleva su valor cuando está en movimiento, no cuando está guardado bajo el colchón, aprovecha las oportunidades. Si te llegó una “lanita extra”, o puedes asociarte para comprar algún terrenito o local; no dejes ir el momento, los expertos en finanzas, actualmente afirman que es mejor hacer inversiones que en un futuro te redituarán más que lo que hoy te aporta el dinero por sí mismo.

5. Vamos para viejitos. Siempre se ve lejano y hasta es un tema que ni queremos tocar, pero todos (si la vida así lo permite) llegaremos a una edad en la que (no por falta de ganas) sino por limitaciones propias de la edad, nos será complejo seguir produciendo; es por esto que no hay que dejar para mañana lo que tenemos que hacer hoy. Empieza a construir HOY tu retiro, construye una vejez digna.

6. No depender de un solo trabajo. Entre más diversificado tengas tus ingresos, evitarás perder todo si algo sale mal con alguno. Imaginemos que te corren del trabajo de un día a otro y toda la economía de tu familia dependía de ello, entrarás en crisis y será sumamente difícil salir de ella, porque los gastos siguen su marcha normal. Siempre ten algo alterno que te de una entrada adicional.

7. Paga lo que debes. Lo mejor sería que no llegues a tener deudas, pero si por alguna razón las tienes, esfuérzate por pagar lo antes posible, prívate un tiempo placeres innecesarios y utilízalos para bajar la deuda. Mucha gente utiliza las deudas como forma de vida, sin embargo, no trae nada bueno emocionalmente para el deudor ni para quienes lo rodean.

8. Más vale prevenir. Ojalá nunca los utilices ni nadie de tus seres queridos, pero tener seguro de gastos médicos puede hacer la diferencia entre una crisis o estabilidad financiera. Revisa las opciones, infórmate y ya si los seguros no son lo tuyo, ten siempre un colchón para cualquier imprevisto de salud.

9. El testamento. Llegará el día en que lo que tengas (sea mucho o poco) será de alguien más. Evita dejar tus bienes intestados, no heredes problemas. Jamás pensamos en esto y dejamos que la vida se nos vaya y luego, los problemas familiares aparecen más fuertes que nunca por ver quién se queda con qué, o cómo se divide el pastel.

10. El dinero realmente no vale. Si realmente queremos dinero, lo primero que tenemos que entender es que sólo es un medio y no un fin. Si trabajamos todos los días a marchas forzadas sólo por buscar dinero, dinero y más dinero, anteponiéndolo a lo que es verdaderamente importante (como la familia y los amigos) éste difícilmente fluirá en tu vida. En cambio, si trabajamos con enfoque y pasión, todos nuestros esfuerzos se verán retribuidos.

Pues aquí los diez consejos para cuidar nuestros recursos económicos, siempre es bueno poner atención a este tema. No me refiero a no gastarlo y guardarlo, sino a utilizarlo de forma adecuada y con planeación para hacer que rinda de la mejor manera posible. Está en ti comenzar a implementarlo y así hacerte aliado de tus finanzas.

Piensa, reflexiona y actúa.

