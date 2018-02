Política Confidencial: Seduvi, en medio de una crisis

Confidencial

Felipe Gutiérrez, titular de Seduvi en la Ciudad de México, se halla en medio de una crisis, en dos vertientes diferentes. Su decreto para concesionar a desarrolladores inmobiliarios del Grupo Danhos una parte del parque La Mexicana en Santa Fe generó la furia de vecinos. Y por otro lado, dos hijos del funcionario, conocidos con el mote de La Vaca y El Pollo, están siendo investigados como promotores de intereses de desarrolladores inmobiliarios hacia dentro de la institución.

Luis Serna, amigo personal y secretario privado del jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, emula a su jefe en sus ardores por llegar al Congreso, y asegura a sus amigos que pronto será presentado como candidato a diputado federal plurinominal.

Enrique Ochoa, presidente del PRI, luce un imaginario tapabocas que le impone un bajo perfil público y un discreto silencio ante micrófonos y grabadoras de la prensa, luego de haber incurrido en excesos de diverso tipo como mofarse de los “prietos” de Morena, en un juego verbal que osciló entre el racismo y el albur. Por lo pronto, en pasado domingo durante el cierre de campaña de su virtual candidato presidencial José Antonio Meade, Ochoa Reza no pudo ni decir “esta boca es mía”.

Eva Cadena sigue siendo un enigma. Y no por el hecho de que la ex candidata de Morena para una alcaldía de Veracruz no haya dejado claro, contra sus dichos, que se prestó al montaje de videos donde recibe dinero con el presunto propósito de entregarlo a Andrés Manuel López Obrador. Lo que es un misterio es por qué la PGR que encabeza Alberto Elías Beltrán, por conducto de la FEPADE, desechó la investigación sobre esta dama, como lo hizo con otros asuntos igualmente oscuros.​