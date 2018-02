Premios lo nuestro de festejo por sus 30

Jessie Cervantes

Este jueves 22 de febrero en la ciudad de Miami, Florida, en el American Airlines Arena, un recinto para poco más de 20 mil espectadores, se llevará a cabo la entrega numero 30 de los ya clásicos premios Lo nuestro, una de las ceremonias más importantes, uno de los reconocimientos más esperados por el público y los artistas que año con año aspiran a tener uno o varios de estos premios en sus vitrinas. Y es que Univisión se ha esmerado por cuidar la marca, por pulir cada detalle para lograr que se consolide junto con el Grammy Latino como uno de los galardones claves para la música en nuestro idioma.

Están anunciando con bombo y platillo una noche especial, como una gran fiesta de cumpleaños, sin nominados y sólo con premiados. Van a darle un reconocimiento a las figuras de la música que han marcado una parte esencial de la historia de los premios, están confirmados, hasta el momento, Daddy Yankee, Pitbull, Olga Tañón, Romeo Santos, Maluma, Ozuna, Bad Bunny la que anuncian como la nueva sensacion de la música regional mexicana y que por cierto poco se sabe de ella en México una chica llamada Victoria La mala, un detalle es que estarán interpretando los éxitos de las más grandes figuras de la música hispana como Celia Cruz, Juan Gabriel, Selena, Jenni Rivera, Joan Sebastian y Rocío Dúrcal.

Cabe destacar que el mejor momento de los premios Lo nuestro en los últimos años, en cuanto audiencia en hogares en los Estados Unidos se refiere, fue en el año 2011. Desde entonces han mostrado un decremento continuo a pesar de las audiencias compartidas que se tienen ahora con las plataformas digitales en estos años y de no marcar en televisión como antes. Tomando en cuenta todas las ventanas en las que son transmitidos, los premios deben llegar a igual o más gente que en los años que referimos.

Me llama la atención que si en Eestados Unidos es el regional mexicano el género que más difusión tiene en radio y plataformas, no sean las estrellas de este formato las que marquen la pauta en este tipo de eventos. Las grandes bandas, los grandes nombres, las nuevas estrellas de nuestro país no están ni aquí ni en los Grammy. Los confirmados para la ocasión son los Tigres del Norte y Pepe Aguilar que, a pesar de ser figuras consolidadas, hoy no podemos decir que sean protagonistas del movimiento, al menos en México. Y consientes que allá el mercado es otro, la música que se baila, llora y canta es la misma aquí, allá y donde suene la música popular mexicana.

En fin, para ese día tendremos que dejar la grabadora prendida para ver más tarde quiénes brillaron y quiénes sólo actuaron, ya que en nuestra ciudad seremos testigos de la primer noche del Sol, del regreso a su casa el Auditorio Nacional de Luis Miguel, mucho qué ver y más qué contar en este espacio para la semana que viene.