¿Quién quieres que te gobierne?

Héctor Escalante

Los atributos de los aspirantes a la presidencia de México son muy distintos entre cada uno. En ellos encontramos rasgos de personalidad muy particulares, con sus atributos cada uno nos quiere convencer de ganar la elección presidencial. Su personalidad y su manera de ver la política es parte de su historia.

Los resultados de la primera encuesta sobre percepción de atributos de los aspirantes presidenciales, de la consultora Caudae, nos arrojan datos interesantes. Hay que resaltar que la encuesta no mide preferencias electorales, sino cualidades de los candidatos presidenciales; señala que no hay un solo aspirante que gane en la mayoría de los atributos que nos interesan como electores.

El atributo de integridad se lo lleva Margarita Zavala, la pregunta fue: Si se te presenta una emergencia y necesitas dejar a un ser querido, ¿a quién de los aspirantes se lo dejarías?

En el caso de capacidad y ante la pregunta: Vas a presentar un examen y necesitas a un asesor, ¿a quién de los candidatos escogerías? El ganador fue José Antonio Meade.

En honestidad es Andrés Manuel López Obrador quien gana el atributo, se preguntó: suponiendo que los candidatos fueran agentes de tránsito y alguno de ellos te detiene, ¿quién no te pediría una “mordida”?

Finalmente, en confianza fue Ricardo Anaya quien ganó y la pregunta fue: Vas a salir de la ciudad, ¿a quién de los candidatos les dejarías las llaves de tu casa? Los datos completos del estudio los puedes encontrar en http://caudae.com/docs/encuesta_atributos.pdf

Es probable que quisiéramos tener una licuadora y mezclar los atributos de todos para tener un solo aspirante, sin embargo, no es así. Lo que sí tenemos, es la oportunidad de darnos cuenta de los distintos atributos de cada uno y pensar sobre quién queremos que nos gobierne.

Aún faltan unos meses para elegir presidente. Los candidatos intentarán venderse de la mejor manera y es nuestra responsabilidad pensar en la mejor posibilidad. Investigar plataformas electorales, alianzas en los partidos e historia de cada uno de ellos nos permitirá conocerlos mejor y poder llegar a tomar una decisión.

Hoy tenemos distintos medios para conocer a los aspirantes presidenciales. Estamos cansados del proceso electoral aun sin haber comenzado las campañas de manera formal, sin embargo, es muy importante entender que una elección presidencial marca el rumbo de nuestro país por los siguientes 6 años.

Últimas palabras

La repartición de las pluris de los partidos para el senado nos dejan en medio de la confusión y la desilusión. En el PAN el número dos en la lista es del PRD, en el PRD la número uno es del PAN y en Morena hay un ex presidente del PAN y ex dirigente minero del PRI. No hay duda, nos quedamos sin ideologías en los partidos.