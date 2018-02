Política Confidencial: Fuego amigo en el PRI

Confidencial

Manlio Fabio Beltrones ha experimentado una etapa difícil tras el encarcelamiento en Chihuahua de su colaborador y amigo Alejandro Gutiérrez, involucrado en una triangulación de fondos para beneficiar campañas del Institucional. El político sonorense ha observado un perfil muy bajo en las semanas recientes ante ese golpe que él atribuye a “fuego amigo” desde la administración Peña Nieto en un intento para frenar sus aspiraciones políticas. Pero nos aseguran que Beltrones regresará a los reflectores en los próximos días, con un anuncio de la dirigencia priista que lo dotará de un nuevo horizonte.​

Gabriela Cuevas Barrón, senadora ex panista y ahora lopezobradorista, conoció la mayor dosis de inquina en 17 años de vida política: la venganza política. Este martes la mayoría conformada por PRI y PAN le arrebató la presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores para designar a la panista Laura Rojas. Con esta decisión se clarifican tres puntos, primero: hay que pagar un alto costo si decides apoyar a un adversario como Andrés Manuel López Obrador; segundo: no importa si una bancada como la del PAN pierde integrantes siempre y cuando suscriba un pacto con el PRI para mantener el control de un número de comisiones al que ya no debería tener derecho; y tres: oculta que tu victoria es pírrica, pues el despojo de esta posición ocurre cuando la legislatura virtualmente ya terminó.

Janine Otálora, presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha empezado a tomar previsiones ante la avalancha de trabajo que se le viene encima por impugnaciones contra la postulación de múltiples personajes. También encarará una presión que sumará al gobierno, a partidos y al INE, que encabeza Lorenzo Córdova, agraviados por la decisión de los magistrados de dar mayor certeza al conteo de la votación presidencial en julio próximo, lo que retrasará el anuncio oficial de los resultados.