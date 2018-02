La última y nos vamos

Fernanda Tapia

De los datos mas interesantes vertidos en este espacio:

La primera bebida fermentada

La más antigua es la cerveza que se usaba tanto en Sumeria como en Egipto. A los trabajadores de las pirámides se les otorgaba una buena ración de chelas. Junto a las pirámides de Keops. Se ha localizado la fábrica de cerveza que se les daba a los trabajadores. Se cree que en esas zonas ya se preparaba cerveza desde hace 9 mil años. Las cervezas antiguas eran distintas de las modernas. “El grano se fermentaba y se filtraba antes de servirse. Era muy espesa y contenía aún muchos restos del grano”.

Las redes sociales exclusivas están ganando popularidad

Después del fenómeno de MySpace y Facebook, la tendencia va hacia la segmentación. En ese camino, surgieron varias iniciativas que apuntan a crear redes más selectas, con un cuidado especial de la privacidad, relaciones fiables a partir de intereses en común y sí, acreditar algún producto de lujo.

“La mayoría de estas redes se rige por un estricto sistema de admisiones por invitación, que puede incluir en el formulario de inscripción referencias al estatus de la ocupación, contactos y educación. Estos sitios de élite, donde se ofertan y buscan yates, autos carísimos, se discute sobre viajes exóticos y se recomiendan abogados y cirugías estéticas son el área de más rápido crecimiento entre las redes sociales en el último año”. Si ya te aburriste de Hi5, aquí algunas de estas redes de élite: Diamond Lounge, club privado online para aquellos que buscan una alternativa exclusiva y sofisticada para conocer gente y buscar pareja. Cosmo Circle, comunidad online diseñada para cosmopolitas open mind interesados en conectarse con gente afín y cultivar amistades alrededor del mundo.

SmallWorld, sólo con la invitación de un miembro activo, apenas supera los 300 mil usuarios, entre ellos Naomi Campbell, Ivanka Trump y el príncipe Félix de Luxemburgo.

Luxury Ratings, sitio donde sólo sus miembros pueden ponderar, enviar sus reseñas y compartir información sobre productos y servicios de alta gama. Quintessentially, estricta admisión, aunque cualquiera puede completar el formulario, siempre que cumpla los términos y condiciones del sitio. Hay que pagar.

¿Por qué festejamos el Grito de Independencia la noche del 15 de septiembre y no la madrugada del 16 como en realidad sucedió en 1810?

Esto se lo debemos a Porfirio Díaz, el famoso presidente que gobernó nuestro país durante casi 30 años. Sucede que don Porfirio festejaba su cumpleaños el día 15 de septiembre (efectivamente, día de los Porfirios). Sin embargo, y para empatar su onomástico con los festejos del Grito (en ocasión del centenario de la Independencia), decidió adelantar éste por unas horas. Así pues, desde 1910, el Grito de Independencia como festejo popular, tiene lugar los días 15 de septiembre, cerca de las 11 de la noche y no los 16 por la madrugada, como realmente sucedió en 1810.

Cuando la gasolina era barata

Al principio, el keroseno era la sustancia más valiosa derivada del petróleo. La gasolina, un producto residual de la obtención de keroseno, no tenía mucha demanda. Se usaba para tratar la infestación con piojos, para remover las manchas de grasa de la ropa y a veces era tanta la que se producía que algunas compañías petroleras la arrojaban a los ríos.

Otro que ahorita sería debate: la marihuana médica ha existido desde hace miles de años

En la antigua China, la planta conocida como Ma y sus usos como alimento, combustible, ropa y medicina se remontan al 6000 a.C. Sin embargo, la referencia más antigua existente a la marihuana medicinal se remonta al 2737 a.C. cuando el Emperador Rojo Shen Nung escribió el Clásico de las raíces y hierbas del Divino Granjero, un listado de las propiedades medicinales de diferentes hierbas, entre ellos la Ma, para aliviar el reumatismo y el dolor de gota. Para el año 2 d.C. Hua Tuo es recordado por haber utilizado Ma-yo (la planta hembra) y el vino tinto como una anestesia mientras realizaba cirugías dolorosas, incluyendo injertos de órganos e incisiones en la espalda.

Y de dinero balín: no puedes photoshopear dinero

Si estás pensando en crear dinero falso, te contamos que no sólo es ilegal, sino que tendrás que utilizar algún programa alternativo a Adobe Photoshop. Este software de edición gráfica contiene un sistema de reconocimiento capaz de detectar imágenes de dinero, impidiendo que puedas trabajar sobre ellas o siquiera abrirlas.

LO QUE CALIENTA

• De diciembre de 2006 a octubre de 2010, unos mil 600 menores de edad fallecieron en la guerra contra el crimen organizado y alrededor de 40 mil niños quedaron huérfanos por la misma situación.

• La primera matanza documentada en una escuela de EU ocurrió el 16 de julio de 1764 en el condado de Franklin, Pensilvania. Un grupo de cuatro indios lenapes ingresaron en una escuela de colonos blancos. En ella estaba un maestro con varios niños, los indios con un hacha de guerra cortaron el cuero cabelludo de todos los que estaban en la escuela matando brutalmente al maestro y a 10 u 11 niños (los informes varían). Sólo dos niños heridos lograron sobrevivir.

• Más tiroteos en EU. En las últimas dos décadas se han contabilizado más de 62 tragedias similares, con un balance de más de 80 víctimas mortales distribuidas a lo largo de 30 estados. Se contabiliza que 25 de estos tiroteos masivos se han producido a partir de 2006 y sólo el año pasado tuvieron lugar siete.

LO CHIDO

Anecdotas de músicos

• Bryan May (Queen). De joven siempre quiso una guitarra, una Fender Stratocaster, pero era demasiado cara y al no tener suficiente dinero, diseñó y construyó él mismo (y con la ayuda de su padre) la legendaria Red Special, con el sonido inconfundible de Queen. Para hacerla utilizó madera de caoba del marco de su chimenea y unos muelles de una vieja motocicleta.

• “Cuatro monos chillones no van a seguir usando un apellido prestigioso sin permiso”. Esta frase pasó a la historia del rock. Los cuatro monos chillones eran Robert Plant, Jimmy Page, John Bonham y John Paul Jones. Juntos, Led Zeppelin, una gran banda de rock. La condesa Eva Von Zeppelin llevó a juicio al grupo por usar su apellido como nombre de la banda. El veredicto final favoreció a la banda. Ganaron el juicio y pudieron seguir usando el nombre.

• En Estados Unidos hay un rumor de que Bob Dylan cambió la música popular para siempre cuando les dio a probar marihuana a los Beatles… ERROR. En Europa se sabe que quien los incitó a fumar cannabis en primer lugar, antes de Dylan, fue el intérprete español Raphael.

PARA PENSARLE

Entre una de las declaraciones más sorprendentes de Díaz Ordaz sobre el suceso del 2 de octubre de 1968, se encontró la siguiente: “Estoy muy orgulloso de haber podido ser presidente de la República y haber podido, así, servir a México. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos seis años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país, les guste o no les guste (…)”, lo dijo siendo embajador en España. El número de muertos nunca se ha determinado, la mayor parte de los organismos oficiales afirmaron que hubo entre 20 y 40 fallecidos, pero los estudiantes que lograron escapar, declararon el 5 de octubre de 1968 que la cifra de muertos era de 150 entre civiles y 40 militares; sin embargo, hay quienes aseguran que hubo hasta 300 decesos. Alrededor de 15 mil proyectiles fueron disparados (cifra oficial), hubo ocho mil militares presentes, además de 300 medios armados entre tanques, medios blindados y Jeeps con ametralladoras, arsenal que fue utilizado en contra de un movimiento pacífico de gente desarmada, conformado en su mayoría por jóvenes. ¿Más datos interesantes? Si el abastecimiento de agua y el saneamiento básico fueran ampliados a aquellas personas que actualmente no tienen acceso a esos servicios, se estima que la carga de diarreas infecciosas se reduciría en un 17% anual. Si se llevase a cabo un suministro de agua bien regulado a través de cañerías y un saneamiento completo, la carga se reduciría alrededor de un 70% por año. Para los que figuramos en rojo en el Buró de Crédito: Jérôme Kerviel, el hombre con la deuda más grande del mundo dejó al borde de la quiebra al banco más antiguo de Europa, el Société Générale, para pagar su deuda de 6 mil 300 millones de dólares.