Si el dinero no te da libertad, algo estás haciendo mal

Ilse Santa Rita

¿De qué se trata la vida? La vida se trata de ser felices, me dijo mi papá un día cuando era adolescente. Sus palabras han resonado en mi cabeza muchas veces desde ese día.

Hoy, a varios años de eso, puedo decir que en cada decisión importante que tomo, recuerdo sus palabras y me pregunto: ¿esto me hace feliz?

Algunas decisiones me dieron más alegría que otras, pero incluso en aquellas ocasiones en las que creí equivocarme, siempre tuve la oportunidad de elegir.

La libertad ha sido, en mi caso, condición clave para buscar ser feliz. Por eso ahora, cuando pienso de qué se trata la vida, antes que buscar la felicidad, lo que busco es ser libre.

Para mí, la libertad es clave para muchas cosas, incluidos los asuntos de dinero porque el dinero tiene que ser un medio que te dé libertad, libertad de decidir qué quieres hacer y es el medio para realmente hacerlo.

Una mala decisión financiera es aquella que, en lugar de darte más libertad, te la quita. Por ejemplo, estar endeudado o tener las tarjetas a tope, en lugar de darte libertad, te están esclavizando. Todos hemos conocido personas que cada mes se truenan los dedos porque tienen que pagar las tarjetas de crédito o personas a las que les da miedo dejar trabajos que odian porque están hasta el cuello de deudas.

Si tú eres uno de ellos, entonces no estás entendiendo de qué se trata el dinero. Si el dinero no te da libertad, entonces algo estás haciendo mal.

¿Cómo hacer que el dinero te agregue valor?

Para que cada peso que ganas le agregue valor a tu vida, hay que tener en mente dos cosas: 1) el dinero es tiempo: el dinero es el tiempo de tu vida que te dedicas a ganarlo, es el tiempo que estás en la oficina en lugar de estar con tu familia, tus amigos o tu perro. Parafraseando a José Mujica, expresidente de Uruguay, famoso —entre muchas otras cosas— por su modesto estilo de vida: el dinero no es dinero sino tiempo de vida.

Y, 2) el dinero se vuelve valioso cuando realmente agrega valor a tu vida; es decir, cuando tu calidad de vida mejora, cuando tus ahorros te permiten vivir experiencias con las personas que quieres, cuando puedes pagarte la maestría en el extranjero o cuando haces lo que realmente quieres.

El ahorro es el primer paso para que eso ocurra. Y aunque parece obvio, muchas personas parecen no tenerlo tan claro.

De acuerdo con una encuesta realizada por la Consar en 2017 a poco más de 2 mil 800 mexicanos, 33% de las personas dijo no tener el hábito del ahorro por distintas razones.

Si quieres que tu dinero empiece a agregarte valor, toma en cuenta estos tres puntos:

1. Hazlo al principio y no al final de la quincena. La clave está en ahorrar antes de gastar y no al revés.

2. Usa herramientas que te permitan automatizar tu ahorro desde que te llega el dinero en la quincena, antes de que te lo gastes. Así evitas tentaciones. La app de ahorro piggo.mx puede ayudarte a hacerlo.

3. Tener un ahorro tiene que ver mucho con saber en qué gastas, sólo así podrás eliminar esas fugas que parecen pequeñas pero que, a la larga, pueden ser muy importantes.