Política Confidencial: Mancera, bajo la lupa

Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, encara la presión del Senado luego de la presentación, por parte de los legisladores del PRI, de un punto de acuerdo para que sea investigado el posible conflicto de interés en su gobierno, luego de que se demostró que sus funcionarios relacionados a temas inmobiliarios tienen negocios en el sector, es decir, son juez y parte. La fracción tricolor exhortó al gobierno capitalino a que a través de la Contraloría General realice las indagatorias y deslinde de responsabilidades; así como al Instituto de Verificación Administrativa para que investigue las denuncias por violación a normas de desarrollo y uso de suelo de las construcciones hechas por los funcionarios.

Margarita Zavala, candidata independiente a la Presidencia de la República, presentó lo que llamó su “consejo político”. En él destacan ex gobernadores como José Guadalupe Osuna, Alberto Cárdenas y Fernando Canales. También ex funcionarios de la era de su esposo el ex presidente Felipe Calderón como Consuelo Sáizar, quien estuvo frente a Conaculta, y Patricia Espinosa, canciller también durante aquel mandato.

Carlos Madrazo, secretario general del Partido Verde Ecologista de México en la capital del país, anunció que el organismo político irá solo en estas elecciones y que en los próximos días anunciará el nombre de su candidato. A diferencia de los acuerdos a nivel federal, en los que en la mayoría de los casos van con el PRI, Madrazo anunció esta decisión aún cuando el nivel de votación para el partido en la Ciudad de México ha sido históricamente muy bajo.

En un año electoral, uno de los principales focos rojos es la influencia de la inseguridad en las elecciones. Es factor, y por varias razones; en primer lugar, han crecido tremendamente las ejecuciones del crimen organizado en este sexenio respecto al de Felipe Calderón. En 2017 aumentaron 50% las ejecuciones relacionadas con la delincuencia, pues llegamos a una cifra récord de casi 19 mil ejecuciones del crimen organizado en el año.

Desafortunadamente, las noticias este año no son favorables; enero empezó con un récord histórico mensual, pues tuvimos mil 970 ejecuciones del crimen organizado en todo el país. Casi lo que teníamos antes por año, ahora lo tenemos casi por mes. Ese es el panorama.

Todo crimen organizado, en todo el mundo, trabaja de la mano con la autoridad, sea por plata o sea por plomo, y si algún partido no quiere alinearse con los intereses del crimen organizado que domina la plaza o que se está disputando la plaza, va a ejercer esta violencia, ya sea con plata o con plomo.

En México, en lugar de regular las drogas, se sigue apostando a lo que la DEA nos obliga, que es prohibirla y atacar un mercado con balas, y esto no funciona; entonces, un poquito más de fondo, sí puedes mandar ejércitos y fuerzas federales. Es la única salida para México, si regulamos drogas, bajamos consumo, protegemos mejor a los jóvenes, pero además, le bajamos a toda esta violencia.

¿Algún candidato presidencial le entrará al tema de la regulación de las drogas, al combate a la estructura financiera de la delincuencia? Hasta ahora, ninguno ha agarrado al toro por los cuernos.