Política Confidencial: Morena contra Yunes

Confidencial

Miguel Ángel Yunes, gobernador de Veracruz, anunció que intensificará su programa de ayuda alimentaria de la Secretaría de Desarrollo Social estatal, agregando otros 140 mil beneficiarios a los 700 mil que ya hay en la entidad. Esto no ha caído nada bien en la dirigencia del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que ya interpuso una queja ante el Tribunal Electoral del Estado, pues considera la medida con fines políticos justo antes del arranque, en abril, de las campañas a la gubernatura, justo cuando las encuestas marcan un empate técnico entre Cuitláhuac García, abanderado de la izquierda, y Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo del mandatario y candidato de la alianza PAN- PRD-Movimiento Ciudadano.

Édgar Armando Olvera Higuera, alcalde panista de Naucalpan, dejó este miércoles temporalmente su cargo para preparar su campaña electoral por una diputación local. Esto le ha valido el reclamo de sus opositores quienes señalan que dejó pendientes varios proyectos y compromisos. Algunos quedarán inconclusos, otros ni siquiera los comenzó.

Antonio Astiazarán Gutiérrez, candidato sonorense al Senado, ya tiene compañera de fórmula en la coalición Por México al Frente (PAN-PRD-MC). Se trata de Leticia Cuesta Madrigal, quien ha enfrentado críticas porque antes de su candidatura se desempeñaba como presidenta de Sonora Ciudadana, una organización no gubernamental especializada en temas de transparencia y rendición de cuentas, y ahora irá por la coalición que aglutina al blanquiazul, partido que abanderó al hoy ex gobernador preso Guillermo Padrés.

Morelia

Las elecciones de 2018 tendrán varios campos de batalla, pero ninguno más importante y fundamental que las redes sociales. Lo que se diga, lo que se comente, lo que se publique en las redes sociales, no necesariamente se traducirá en votos para los contendientes, pero sí buscará orientar a los votantes indecisos sobre a quién no apoyar o de plano a quién rechazar.

En las últimas semanas surgió un proyecto digital denominado PejeLeaks, creado por autores anónimos y cuyo único objetivo es atacar al candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador.

Para Marco Levario Turcott, director de la revista Etcétera, el portal PejeLeaks carece de insumos informativos y sus contenidos no responden a los criterios básicos del periodismo. Son una modalidad de fake news.

Especialista en medios digitales, Levario Turcott destacó la supuesta investigación que ese sitio web lanzó esta semana en contra de Julio Scherer Ibarra, uno de los hombres de confianza de Andrés Manuel López Obrador; no ofrece los mínimos estándares de calidad informativa, porque no responde a las preguntas clave para sustentar el hecho que pretende denunciar.

Recordó que, en su momento, hizo notar que este portal tiene un origen dudoso y busca emular aquella iniciativa de varios medios de comunicación denominado MexicoLeaks, en donde se invita a los ciudadanos a enviar información, con la garantía de la confidencialidad absoluta. Sin embargo, en este caso, en ninguna de sus publicaciones existe suficiente soporte documental.

La síntesis sobre PejeLeaks nos permite señalar que no hay información y, donde no se ubican fuentes, contextos, lo primero que podemos decir es que eso que está publicado ahí no es información, pero, junto con ello, creo que vale la pena ampliar el contexto.

PejeLeaks convoca a los ciudadanos a que le entreguen información, ofrece el anonimato, tiene muchos recursos, siete puertos que te conducen a la misma dirección y genera toda una apariencia de verosimilitud para que quienes entren le crean y lo lean.

Habrá que estar atentos a lo que surja en estas elecciones, ya que serán inmensos los ejércitos de trolls, bots y hackers que actuarán para impulsar a uno u otro candidato.