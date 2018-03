Si necesitas Reguetón, dale

Jessie Cervantes

Estamos en una época en la que la música urbana es protagonista total de lo que en cuanto a música en español hoy se escucha en el mundo, algunos pensamos que pasaría rápido, que no se quedaría más de dos años, pero qué equivocados estábamos. Al día de ayer, en la plataforma de Monitor Latino, que es la herramienta para contabilizar las tocadas de las estaciones de radio más importantes del país, ocho de los 10 primeros lugares en la tabla de audiencia eran canciones urbanas.

Esta tabla es la que cuenta las tocadas, pero las pondera con la audiencia de la emisora. Esta semana tuve la oportunidad de hablar con dos de los más importantes protagonistas de lo que mueve a México bajo este sonido, Nicky Jam que, por cierto, está en el país grabando una parte de lo que será su serie y que recién estrenó su nueva canción X en la que hace dueto justo con el otro artista que entrevisté, J Balvin. Recapacitando en sus últimas canciones y en la fuerza que ambos guardan llegué a la conclusión, misma que compartí con J Balvin, y me dio la razón, hoy en día todo es cuestión de tonadas, tonadas que te hagan mover el cuerpo y que en complemento con una buena letra y un rap poderoso se queden para siempre.

Y eso pasa casi con todos los grandes éxitos de reguetón que hemos cantado y bailado, fue justo eso lo que dejó de lado al pop y a la balada. Hoy no importa cuánto va a durar, hoy no importa qué sigue. Por un lado, Nicky termina serie biográfica y estrena sencillo, por el otro, Balvin tiene a cuestas el enorme reto de llenar con su nueva gira la Arena Ciudad de México, un lugar que rebasa en un 50% de capacidad al Auditorio Nacional, recinto que ya llenó dos veces. Lo que caracteriza hoy al movimiento de música en español es el movimiento, el que generan y el que lo conforma. Los artistas no están en paz, parece que no descansan.

Todo el tiempo graban, interactúan, sacan duetos, dejan los egos de lado y se apoyan. Realmente no sé si estén organizados, pero un día es para uno y el otro para el otro. Y así debería ser con todo en la música, es justo lo que la industria necesita: unión, y ellos ponen la muestra. Para este año, Balvin consolida gira; Nicky su serie; Wisin y Yandel regresan con todo, tal y como lo anunciamos en este espacio hace meses y que muchos pusieron en tela de juicio. Viene Osuna a dar show, Farruko. Debe estar garantizado el seguimiento del Flow Festival con los representantes más fuertes del género. Cuando se podía predecir el final, todo parace que el protagonismo del formato seguirá y reinará por años, que nos sigan moviendo que hoy es lo que el mundo necesita.