¿División o simulación en el Frente?

Víctor Americano

Pues resulta que la coalición Por México al Frente, entre el PAN, PRD y MC, cuenta con 16 gobernadores, que en el papel lo respaldan, o por lo menos, simpatizan; pero al registro de Ricardo Anaya sólo asistieron 6 de estos personajes. Y en política nada es casualidad, ¿alguien no está haciendo su labor en el Frente? ¿O de plano, los escándalos donde involucran a Anaya, espantó a más de uno?

Acompañaron únicamente a Anaya los gobernadores de Tamaulipas, Baja California, Nayarit, Guanajuato , CDMX y Tabasco. Y los gobernantes que faltaron de plano, fueron los de Baja California Sur, Puebla, Chihuahua, Veracruz, Querétaro, Durango, Aguascalientes, Quintana Roo y Michoacán.

¿Significará esto una división en el Frente, particularmente entre los gobernadores?, y es que en política leer entre líneas es fundamental para entender los reacomodos, de frente a los arranques de campaña; hay que recordar que ellos son parte fundamental en los equilibrios políticos de una campaña. Sin embargo hay que reconocer que en las mediciones, hasta el momento AMLO continúa en primer lugar, incluso con un crecimiento, por el pleito entre los que hasta el día de hoy se disputan el segundo lugar, que son precisamente Ricardo Anaya y José Antonio Meade Kuribreña.

“A ver quién amarra al tigre”

Pero mantener a López Obrador tranquilo y ecuánime en un proceso electoral, es como pedirle a un felino que no ataque a su presa. Y lo del felino queda perfecto por la frase de AMLO ante los banqueros mexicanos de “en caso de fraude se soltará un tigre y yo me iré, pero no detendré a la gente”, así que pidió al Presidente, Enrique Peña Nieto, garantizar que las elecciones sean limpias.

Agregó que para él solo existen dos caminos trazados a futuro: arribar a Palacio Nacional o Palenque, Chiapas. “Me quiero ir a Palenque, Chiapas, tranquilo si las elecciones son limpias, son libres, voy a Palenque, Chiapas. Si se atreven a hacer un fraude electoral, yo me voy también a Palenque y a ver quién va a amarrar al tigre”, dijo el tabasqueño, a lo cual muchos interpretaron como una amenaza de lo que puede pasar en caso de que AMLO pierda las elecciones.

Y es que esto del tigre, recuerda a un politólogo cercano a López Obrador, John Ackerman, quien en febrero de 2018, dio RT a un Tuit de un usuario que aseguró que habría “chingadazos”, si AMLO no gana las elecciones presidenciales del próximo 1 de julio.

¿Alberto Frutis a la secretaría de Gobierno?

En asuntos de Michoacán, es de todos sabido que Alberto Frutis Solís, secretario de Educación, es uno de los que se mencionan para relevar a Adrián López Solís en la secretaría de Gobierno, sin embargo respecto a esta posibilidad, habría que hacer un par de reflexiones.

Primero habrá que recordar que del 100 por ciento de los problemas que hay en Michoacán, por lo menos el 60 por ciento corresponden a la Secretaría de Educación, bajo esa lógica, podríamos externar que el titular de la SEE es como un “secretario de Gobierno”, pero solo para el rubro educativo.

En segundo lugar, hay que decir que si un titular de Educación, “brinca” de ese cargo a ser el segundo de a bordo del ejecutivo estatal, todos o casi todos los problemas educativos, se los llevaría a la nueva oficina, haciendo prácticamente imposible el atender los demás rubros, que son muchos y que requieren de atención completa; gobernabilidad; comunidades indígenas; transportistas; manifestaciones urbanas, carreteras y rurales; grupos delincuenciales, en general, toda la política interna que se tiene que atender y resolver.

Por lo anterior y aunque Frutis Solís aún ha quedado a deber en el rubro educativo, sería mejor dejarlo en su actual encargo para darle seguimiento a la SEE, porque se frente al 15 de mayo y con las revisiones contractuales de los sindicatos del magisterio y sus acostumbradas manifestaciones, no sería muy sano que cambiaran de titular en esa área.

¿Entonces quién? Podría ser Antonio Soto, quien ya rechazó ir en la lista de pluris a las diputaciones; Juan Bernardo Corona, amigo personal de los hermanos Conejo y hasta Armando Hurtado Arévalo, quien quizá no sea tan cercano al gobernador, pero que podría tomar este reto como una gran oportunidad.

La carrera electoral por Morelia

Una reciente encuesta, pone en primer lugar (de nueva cuenta) a Alfonso Martínez Alcazar, el independiente, en segundo lugar empatados, a Daniela de los Santos y a Carlos Quintana, ocho puntos abajo y en tercero, muy cerca, a don Fausto Vallejo. No cabe duda, la carrera electoral por la “joya de la corona” será de pronóstico reservado.

Quizá aquí quepa la frase de Baruch, aquel filántropo y financiero, que fuera consejero de alto nivel de diversos presidentes del los Estados Unidos en su momento, "Vota por aquel que prometa menos. Será el que menos te decepcione”: Bernard M. Baruch