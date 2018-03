Política Confidencial: INE, dentro de una pesadilla

Confidencial

Lorenzo Córdova, presidente del Instituto Nacional Electoral, y el consejero Benito Nacif, se adentran en una pesadilla segura ante la anulación de candidaturas independientes, no sólo presidenciales sino de múltiples casos y en todo el país, lo que ya está atrayendo una cascada de impugnaciones ante el tribunal electoral. Y nadie apuesta a tener claro en qué acabará este tema.

Xavier González, quien encabeza la singular agrupación Juntos Podemos en la capital del país, lleva ya 10 recursos interpuestos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, luego de que le fueron anuladas una veintena de candidaturas a la Jefatura de Gobierno, alcaldes, diputados federales y locales.

Mikel Arriola, aspirante a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, se lanzó fuerte contra el Metrobús de Mancera en Reforma tras asegurar que detectó, por lo menos, siete fallas de planeación, sobrecosto al doble y negocio millonario con la publicidad. Dijo que con el Metrobús pierden los pasajeros, los ciclistas y los automovilistas y gana la empresa de publicidad que incrementó sus espacios en casi 800%. El pelotari advirtió que de llegar al gobierno capitalino revisará con lupa este otro pendientito, ¿llegará?

Ricardo Anaya, abanderado de la coalición que agrupa a PAN-PRD y Movimiento Ciudadano, dejó sembrada la duda sobre los verdaderos motivos por los que no acudió a una gira que tenía programada en Washington. Nos aseguran que el político queretano no se arredró por el hecho de que la dirigente priista Claudia Ruiz Massieu se le haya adelantado a presentar el panorama político mexicano ante la OEA. No, lo que tendría sin dormir a Anaya sería versiones provenientes de que nación vecina según las cuales su visa de entrada a la Unión Americana está en peligro.

Alejandra Barrales, también aspirante a la Jefatura de Gobierno capitalino, se registró ayer formalmente ante las autoridades electorales, arropada por dirigentes panistas y de MC. La señora Barrales nos dicen, está lista para enfrentar a la candidata de Morena-PT y PES, Claudia Sheinbaum, que hasta ahora exhibe ventaja en todas las encuestas disponibles.