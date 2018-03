Política Confidencial: Ximena Puente, en lista de pluris del PRI

Confidencial

Ximena Puente, ex presidenta del Instituto Nacional de Transparencia (Inai), fue la sorpresa en la lista de plurinominales para la Cámara de Diputados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). La colimense no milita en ese partido y oficialmente no tenía relación con organismos políticos, además de que nunca ha tenido un cargo de elección popular. Aunque se le atribuía mantener una relación sana y estrecha con Los Pinos, no dejó de asombrar ver su nombre en el lugar número seis en la lista de la quinta circunscripción por el estado de Colima para el proceso de elecciones de julio.

Irma Terán, hija de la conocida pareja imperial del municipio de Agua Prieta, Sonora, conformada por Vicente Terán e Irma Villalobos, también apareció en la lista de pluris por ese estado del PRI. A nivel local, la mancuerna ha sido criticada por mantener el poder desde 1997 de ese distrito sea con cargos de alcaldes o diputados, y sólo con un periodo de descanso. Ahora la joven, al parecer, mantendrá la corona en esa zona.

Andrés Manuel López Obrador, candidato a la Presidencia de la República, enfrenta una multa de 100 mil pesos por una página de Internet con difusión de contenido de su precampaña que al parecer no reportó ante el Instituto Nacional Electoral (INE). Ésta sería una muestra de que las tareas del instituto apenas empiezan a dar resultados fuertes luego del revés a independientes. Ahora la lupa se le pone a los gastos de precampaña de los presidenciables aunque, nos adelantan, al parecer ninguno rebasó el tope de 67.2 millones de pesos.

Alfredo Hernández Raigosa, dirigente perredista del Movimiento de Equidad Social de Izquierda (Mesi) con importante participación en Iztapalapa, anunció ayer su apoyo al proyecto de Morena, y con ello a Claudia Sheinbaum y a Andrés Manuel López Obrador. Militantes del PRD en esa delegación han comentado que Hernández Raigosa, cercano a Dione Anguiano, delegada de Iztapalapa, quería que su sobrina fuera candidata de la delegación, pero al no conseguirlo, rompió con el grupo y ahora hizo pública su adhesión al partido del tabasqueño.

Morelia

En la edición de este día, Publimetro pone en evidencia uno de los episodios más oscuros y que más daño le han hecho a Michoacán, que se refiere a las estratagemas, prácticas y elucubraciones que efectuaron varias administraciones estatales para desviar recursos, malversar fondos y endeudar al estado a un grado infinito, todo lo cual se hizo a través de un esquema financiero que se conoce ya popularmente como “la licuadora”.

Este modus operandi, creado ex profeso por el ex titular de la SFA, Humberto Suárez López, en 2003, permitió hacer uso de recursos federales y de programas etiquetados para ser destinados a otros fines, como fue el pago de salarios a profesores y demás personal sindicalizado, pago de fianzas para tractores agrícolas, pago de adeudos de energía eléctrica en dependencias estatales, pago de nómina no financiable y remuneraciones a personal de otras dependencias.

Uno de los usos más oscuros de “la licuadora” fue el uso de 237 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) en 2011, de los cuales, 144 millones de pesos no han podido ser comprobados. Todo lo anterior, de acuerdo con el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2007 y del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011.

La famosa “licuadora” se siguió utilizando en el gobierno de Fausto Vallejo Figueroa, quien en noviembre de 2013 instruyó a su secretaria de Finanzas, Marcela Figueroa Aguilar, “a realizar las transferencias necesarias, entre cuentas bancarias, cuando las necesidades financieras del estado lo ameriten, a fin de prevenir un trastorno social, económico y político que ponga en peligro la paz social en la entidad”.

El 18 de mayo de 2014, Humberto Suárez López fue detenido en Guadalajara y, tras el pago de una fianza de 49 millones 895 mil 455 pesos, fue liberado bajo caución el 24 de marzo de ese año. En 2015, el Congreso estatal expide el Decreto 507, que exhorta al Ejecutivo a corregir la cuenta 133 “Cargos por aplicar” (la licuadora), y para ese año el Poder Judicial de Michoacán libera a Humberto Suárez López de cargos relacionados con el tema de la deuda pública estatal. Sin embargo, el 10 de mayo de 2017, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán anuncia la inhabilitación de Humberto Suárez López por seis años.

“La licuadora” (es decir, la cuenta 133 “Cargos por aplicar”) dejó de funcionar “oficialmente” en 2015, tras una vida útil de endeudamiento y manejos oscuros de ¡12 años! El legado de este esquema de endeudamiento es fatal y ha dejado hipotecado el futuro de Michoacán, por lo menos, hasta el año 2034. Todo esto se podrá leer en la edición de este día en Publimetro. Pásele y lea.