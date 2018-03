Lenny, a la conquista

Jessie Cervantes

Es difícil encontrate con una verdadera estrella del rock hoy en día, ya sea en una llamada telefónica, una entrevista o en un concierto. También es difícil encontrar a un artista que en solitario siga conquistando al mundo. Y es que todo lo que va sellado con el nombre de Lenny Kravitz es garantía de fuerza, de gran calidad y de grandes canciones. Tuve la oportunidad de platicar con Lenny con motivo de su próximo concierto, el 13 de abril en la Arena Ciudad de México. “Ha pasado mucho desde que estuve por allá, estoy ansioso de regresar al país, tengo tantos buenos recuerdos de México, debo decir que el calor de su gente es impresionante, no puedo creer que ya sean 12 años, se fueron muy rápido y no había podido regresar, pero trataré de hacerlo regularmente; regresar luego de que salga el álbum y volver a tocar para ustedes”.

Además, reconoce estar preparando un gran espectáculo. “Estamos en ensayos, pero vamos a tocar muchos hits, vamos a rockear, pasarla bien, vamos a tener el mejor momento que se pueda, confíen en mí”. Y si de confianza se trata, seguro la podemos tener pensando en su figura. El oriundo de Nueva York nos tiene acostumbrados a su pulcritud en cuanta aparición tiene en alguna plataforma de entretenimiento, sea cine, TV, show en vivo o como sea, y si de plataformas hablamos, reconoce: “Estamos en un nuevo mundo, no es la misma música que en nuestros tiempos, cuando yo inicié. Ahora tienes muchas formas con las que la música llegue a tanta gente, está en todos lados, no puedo detener los cambios, voy con ellos, ¿sabes? Ahora alguien que no conoces puede hacer música en su hogar en cualquier parte del mundo y podemos oírlo, podemos oír tantas cosas, sin tener disqueras o alguien que los firme, podemos escuchar tanta música hermosa de tantos lugares y eso es muy interesante”.

Como artista de pies a cabeza, no sólo es la música y el cine, también la fotografía y el diseño donde presume tener, incluso, una empresa. “Tengo esta compañía llamada Kravitz Design, donde hacemos interiores, condominios, edificios, trabajamos con lofts, restaurantes, hacemos productos para marcas como Ferrari, Rolex, muchas tiendas y colaboraciones con marcas, algo muy interesante si estás en el estado mental de creatividad. Y realizo fotografía, como lo dices. Desde hace 3 años fue mi primera exhibición en muchos lugares del mundo”. Cuando hablamos de nuevas propuestas, algo que le guste, pone sobre la mesa el nombre de Steve Lacy, un joven de 19 años de Compton, California, que tiene una banda llamada The Internet y ha producido música para Kendrick Lamar. “Sí, es muy cool, recién lo escuché la semana pasada, toca la guitarra, es muy interesante, toca el bajo, me parece y hace un trabajo muy hermoso”. La gira que viene a nuestro país, y que tocará en las tres principales ciudades, es Raise Vibration tour 2018. En la ciudad nos toca el 13 de abril y el de la Arena será su primera fecha de una gira que recorre, por lo ponto, América y Europa. No debemos perdernos la oportunidad de ver en vida a estos que ya son grandes íconos de la música. Lenny Kravitz viene por todo a México y la fecha debes guardarla en tu agenda para no perderte de una buena descarga de grandes canciones, mucha energía y buen rock.