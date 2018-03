Todo listo para el arranque de campañas

Víctor Americano

Este próximo Viernes Santo, arrancarán las campañas electorales federales, las cuales durarán 90 días y servirán en teoría, para conocer las propuestas de los aspirantes a la Presidencia de la República, al Senado y a las diputaciones. En lo federal elegiremos a un Presidente de México, a 128 Senadores y a 500 Diputados Federales, con un total de 629 cargos a elegir.

Terminan este 30 de marzo las intercampañas y con el inicio de las campañas seremos testigos de un desfile de aspirantes sonrientes y muy saludadores, con promesas, propuestas, descalificaciones, guerra sucia y de todo tipo de artimañas con tal de llegar al poder.

Para la Presidencia del país, AMLO, Meade, Anaya y Margarita Zavala, se enfrascarán en una carrera electoral que se antoja encarnizada y que esperemos sea de alto nivel de propuestas, con temas medulares que interesen a los mexicanos, como detonar de una vez por todas económicamente todas las regiones del país, con generación de empleos y salarios dignos. El garantizar una estabilidad en cuanto a gobernabilidad y seguridad, pero sobre todo entrarle a fondo al tema educativo, sin simulaciones.

Independientemente de quien gane, México necesita una transición sin sobresaltos, sin aspavientos, so pena de enfrentar otra crisis económica y social. La madurez política debería prevalecer en la clase política, no estamos para berrinches, campañas coloquiales o caprichos de los aspirantes. Los mexicanos debemos de observarlos detenidamente, evaluar sus propuestas y después, decidir nuestro voto de manera libre y democrática.

La carrera por Morelia

Llegó el momento de pedir licencias por parte de los aspirantes a la presidencia municipal de Morelia, que aún ostentan un cargo de elección popular. Tanto Alfonso Martínez, como Carlos Quintana, Raúl Morón y Daniela de los Santos, deberán presentar ante su solicitud de licencia para separarse del cargo, y a esta contienda, se suman los ya conocidos, Fausto Vallejo y el empresario Constantino Ortiz, quienes no ostentan cargos algunos.

Las últimas mediciones ubicaban a Alfonso como el adversario a vencer, seguido por Carlos Quintana, Daniela de los Santos y Fausto Vallejo, dejando a Raúl Morón al final, pero en franco crecimiento y un Constantino que no fue medido porque apenas se incorporó a la carrera por la capital michoacana. Se antoja muy interesante la lucha por la joya de la corona.

¿Congreso desarticulado?

Más de 20 legisladores locales pedirán licencia ante el Congreso del Estado, supuestamente los suplentes ya están siendo capacitados para poder con el cargo y que no haya una parálisis legislativa en la entidad… muy difícil de creer que esta desbandada no provoque una crisis al interior del la 73 Legislatura.

Se retirarán los “chapulines” y llegarán los suplentes y hasta el suplente del suplente; un tema complicado donde el poder Legislativo debe garantizar a los michoacanos que no quedará desarticulado de ninguna manera y dejarán los temas destacados en la congeladora, como lo es el nombramiento del Fiscal Anticorrupción. Este último tema tomó un giro lamentable, ya que el propio diputado Ángel Cedillo denunció que varios de sus compañeros intentaron condicionar su voto, a cambio de un cargo en el gobierno, lo cual atoró en gran medida el tema. Lo que no dijo Cedillo y eso lo debería dar a conocer, para no convertirse en cómplice por omisión, son los nombres y apellidos de los descarados diputados que intentan negociar con su voto.

Platica con Silvano

Sin precedente alguno, se llevó a cabo el primer ejercicio periodístico de acercamiento real entre el gobernador Silvano Aureoles Conejo y los michoacanos, por medio de las empresas de Comunicación aglutinadas a la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión.

Muy importante que la gente le pregunte directamente al gobernador sus preocupaciones, dudas y le comente sus problemáticas, por medio de llamadas telefónicas o mensajes en las redes sociales que le son compartidas al gobernante, por líderes de opinión.

Gracias a las gestiones de los directivos de la CIRT, Alfonso Sanabria y Juan Carlos Osio Laris, se pudo lograr una súper producción con apoyo del SMRTV, pero con la mayor cobertura en el 100 % de los hogares michoacanos, ya que la charla se transmitió de manera simultánea a través de 42 estaciones de Radio y por lo menos 20 frecuencias de Televisión.

Le preguntaron a Silvano de diversas ciudades como, Morelia, Huetamo, Lázaro Cárdenas, Apatzingán, Los Reyes, La Piedad, Puruándiro, Zamora, Tangancícuaro, Venustiano Carranza, Coalcomán, Jacona, Paracho, Uruapan y Villa Jiménez, entre más ciudades de todas las regiones de la entidad.

Temas como Seguridad, Gobernabilidad, Educación, Zonas Económicas Especiales, aspiraciones presidenciales, Salud, Economía, Obra Pública, apoyos a la Mujer, problemas del Campo Michoacano, Turismo y Migración, entre otros temas, a lo cual el gobernador respondió durante la hora que duró el programa.

Este día en Publimetro impreso, no te pierdas los detalles de “Platica con Silvano”. Aunque mención aparte merecen los encargados de la producción, Enrique Villegas y Miguel Ángel Lobato, quienes con un equipo de producción y técnicos especializados, se llevaron las palmas al final de la emisión.