Política Confidencial: Se suman a equipo de Barrales

Confidencial

RICARDO PASCOE, ex aspirante a la alcaldía de Benito Juárez por la vía independiente y ex embajador de México en Cuba, se sumó al equipo de campaña de la candidata de la coalición “Por la CDMX al Frente”, Alejandra Barrales. Su labor será de enlace con la sociedad civil. Se encargará de captar la reflexión de la ciudadanía, estimularla y retroalimentar la campaña. El ex fundador del extinto Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) renunció a su aspiración “sin partido”, luego de que el colectivo al que pertenecía, Podemos Juntos, registrara irregularidades en las firmas de sus aspirantes.

MIGUEL ÁNGEL YUNES, gobernador de Veracruz, pidió a la prensa de su estado que “no exagere” sobre el asesinato del periodista Leobardo Vázquez Atzin ocurrido el pasado 21 de marzo. En un discurso público, sólo reconoció dos reporteros muertos en su administración –de un total de cinco– al decir que otros dos tenían lazos con la delincuencia organizada y uno más era un migrante refugiado en la entidad veracruzana.

MIGUEL ÁNGEL MANCERA, jefe de gobierno de la Ciudad de México, alista su salida de la administración capitalina al poner en marcha el sitio online "Gestión Transparente CDMX", en el que pone a la mano de los ciudadanos qué hizo desde 2012 a la fecha y lo que falta por hacer, aunque no especifica que el arranque de esta página sea por su próxima salida para buscar un escaño en el Senado. Lo que omite son los pendientes, que no son pocos. Durante su paso frente a la jefatura de la ciudad, queda el aumento en la inseguridad, la crisis por la falta de agua y su involucramiento en el llamado "cártel inmobiliario", un tema de conflicto de interés desde su gobierno para favorecer a sus más allegados como Simón Neumann y Fausto Galván en la construcción de conjuntos departamentales.

JOSÉ ANTONIO MEADE, Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador registraron sus primeros spots de campaña en el Instituto Estatal Electoral que se hicieron públicos ayer. Uno de los de Meade –de la alianza encabezada por el PRI– destaca por tomar de forma sarcástica algunas de las críticas que recibió el presidente Enrique Peña Nieto durante su campaña como que no sabía hablar bien inglés o no supo decir de forma correcta los libros que habían marcado su vida. "Sí se leer y sí leo mucho", dice Meade en el spot. Los de Anaya y Obrador se centran en descalificaciones y la petición de que se vote también por Morena a los aspirantes al Congreso, en el caso del tabasqueño.