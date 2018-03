Política Confidencial: EU suaviza discurso

Confidencial

KIRSTJEN NIELSEN, secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, lanzó con su visita ayer un visto de que ese país intenta suavizar el discurso al dar una conferencia de prensa en la que declaró que México es aliado y amigo. Esta postura vendría a dar luz a un periodo en el que el tema del muro y la discusión por el Tratado de Libre Comercio han dejado tensos los lazos entre ambas naciones.

CARLOS SLIM envió su propuesta para participar, junto con ICA, OHL, Coconal y otras, en la licitación para la construcción del túnel de drenaje pluvial del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAICM), centro del debate entre aspirantes presidenciales y el mismo gobierno federal los últimos días. El falló será dado a conocer el próximo 23 de abril.

JOHN ACKERMAN, colaborador cercano al aspirante presidencial por Morena, Andrés Manuel López Obrador, fue mencionado una vez más; ahora en el Centro de Investigaciones Estratégicas Internacionales, con sede en Washington, en donde se llevó a cabo un panel entre expertos sobre si Rusia podría interferir en las elecciones en América Latina. Especialistas como Evan Ellis señalaron que se debe poner atención a la cercanía de Ackerman con el medio de comunicación RT, que ha sido un brazo del gobierno ruso, ya que se comprobó que desde ahí y de la cuenta Sputnik se lanzaron mensajes masivos para influir en el voto para el referéndum en Cataluña.

MARÍA DE LOURDES ROSAS MOYA, presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, encara las críticas de algunos partidos y organizaciones no gubernamentales que señalan que no ha sido imparcial en el proceso electoral actual, toda vez que su hermana, Olga Rosas Moya, es la coordinadora de campaña del candidato a la gubernatura del PAN–MC Mauricio Vila. Las voces en contra de su permanencia en el instituto mencionan que ha puesto trabas a los independientes tanto para la gubernatura como para la alcaldía de Mérida, y que da declaraciones anticipadas sobre procesos contra contendientes que no pertenecen a la alianza de Vila.