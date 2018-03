Política Confidencial: Disidencia en el PRI

Confidencial

Ulises Ruiz, ex gobernador priista de Oaxaca, y José Adolfo Murat, sobrino de otro ex mandatario, encabezan una nueva corriente disidente dentro del PRI que surge por las inconformidades por el reparto de candidaturas al Congreso. Democracia Interna es el nombre del grupo que aglutina a quienes aspiraban a una plurinominal y que también han criticado la estrategia de José Antonio Meade rumbo a las elecciones 2018. Habrá que ver qué tan sólido es y qué tanto peso logra tener.

Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, enfrenta las críticas de sus colegas y grupos dentro de la institución por el solo hecho de haberse reunido en un restaurante con el aspirante a la Presidencia de la República de la alianza que encabeza el PRI, José Antonio Meade. El académico ha sido blanco de una persecución dentro de la universidad de quienes lo tachan de violentar los reglamentos sobre no apoyar solamente a un partido político sino ser abierto con todas las expresiones políticas, pero la realidad es que Contreras Bustamante sostuvo una reunión no institucional, que no descarta, después las realice con otros aspirantes.

Graco Ramírez, gobernador de Morelos, encara las críticas de sus opositores debido a que antes de que inicien las campañas aceleró la entrega de obras, sobre todo, de remodelaciones de calles y bases policiacas. Pero hay quienes señalan también que si no cumple los compromisos contraídos en su administración también sería criticado.