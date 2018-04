Política Confidencial: Meade sin Ivonne Ortega

Confidencial

José Antonio Meade, candidato presidencial por la alianza encabezada por el PRI, arrancó su campaña en Mérida, Yucatán, donde el tricolor ha gobernado el último siglo a excepción de la administración panista de Patricio Patrón. Uno de sus mensajes fue sobre la unidad nacional, a pesar de que en su partido algunas fracturas siguen latentes como la que mostró la ex gobernadora de ese estado y ex aspirante a candidata presidencial, Ivonne Ortega, quien no asistió al evento.

Alejandra Barrales, candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por la coalición encabezada por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, inició ayer sus actividades rumbo al 1 de julio arropada por los líderes de esos partidos, y por el candidato presidencial Ricardo Anaya; el gran ausente fue el jefe de gobierno con licencia Miguel Ángel Mancera. También brillaron por su ausencia los identificados con la corriente Nueva Izquierda, conocida como Los Chuchos, como Jesús Ortega y Jesús Zambrano.

Claudia Sheinbaum, quien va por la jefatura de la CDMX por Morena, arrancó actividades de campaña acompañada por varios ex perredistas que de último minuto se subieron al carro del partido de Andrés Manuel López Obrador, como Víctor Hugo Romo y Alfredo Hernández Raigosa. La candidata presentó también a un equipo de académicos que la asesorarán como Ana Laura Magaloni, del Centro de Investigación y Docencia Económica; José Merino, docente del mismo centro; y Mucio Hernández, ex comisionado del InfoCDMX.

Andrés Manuel López Obrador, aspirante por Morena a la presidencia, inició su periodo de campaña en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde insistió en frenar proyectos del Nuevo Aeropuerto de México y dijo que escucharía a todas las minorías en su gobierno; lo cierto es que un grupo de la sociedad civil, el de las empleadas domésticas organizadas –que apenas 48 horas antes festejó el Día Internacional de las Trabajadoras Domésticas– ha criticado que el candidato no se ha manifestado sobre apoyar a ese gremio como sí lo han hecho otros aspirantes.

Morelia

Pasaron los días santos, pero para los mexicanos apenas empieza nuestro viacrucis electoral: el momento de la batalla final ha llegado, por lo que nuestros políticos ya lucen su "look" de guerra, el cual incluye como elemento distintivo el chaleco.

Ahora bien, por los momentos vividos en el PRI, y para tristeza de sus aguerridos militantes, el candidato Meade decidió no usar prendas rojas, así que su chaleco sería blanco, con algún resorte verde deslavado y algunos motivos turquesa por aquello del partido de la maestra.

El modelo del Frente de Anaya tiene retos de diseño muy complejos; mientras los azules prefieren modelos finos y ajustados, los de la banda amarilla se inclinan más por chalecos con distintas tonalidades de amarillo, por aquello de sus tribus.

El logotipo de Morena tiene un tono fucsia, que al parecer es un color primario, pues combina a este momento con lo que le caiga, desde el rojo añoreta de las mejores épocas del PRI, hasta el azul plúmbago de Gabriela Cuevas y Tatiana Clouthier, incorporaciones "pirruris" perdonadas por el Mesías. Pero además súmenle que habrá que tener la estrella amarilla del PT, de algún motivo religioso por El Peje.

El de Margarita pudo haber sido morado, por aquello de que es el color de los independientes; sin embargo, dicen que será azul, pues le hablará a los panistas de cepa, pero los mal pensados dicen que será reversible, azul de un lado y rojo del otro, por aquello del PRIAN.

Por otra parte, las primeras encuestas nos indican cómo arrancan los candidatos presidenciales. Las agregadoras son sitios de Internet que están agregando todos los datos de todas las encuestas que se publican, pero ellos utilizan mecanismos para hacer promedios ponderados. Hay dos grandes agregadoras en México: Bloomberg y Oráculos.

Voy a irme con los resultados más importantes, las agregaciones más recientes al 27 de marzo. Bloomberg, en sus agregaciones, pone a AMLO en primer lugar, con 42.4; Oráculos lo pone con 40%; a Ricardo Anaya, Bloomberg lo pone con 24.9%, y Oráculos, con 28%; a José Antonio Meade, Bloomberg lo pone con 22.8%, y Oráculos, con 22; a Margarita Zavala, Bloomberg le pone 6.8%, y Oráculos, 5%.

El orden en las dos, primer lugar lo tiene Andrés Manuel en ambas agregaciones; el segundo lugar es Anaya, más atrás, José Antonio Meade, y Margarita Zavala hasta el fondo.