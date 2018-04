Una historia de revista

Jessie Cervantes

Es la revista Billboard la publicación más importante que tiene la música en su historia; es la que cuenta, la que da, la que quita, con la que se miden las canciones, la que le hace la historia a los artistas, la que consolida la carrera de los grandes ejecutivos, en donde todos los que se dedican al negocio de la música quieren estar algún día, y si ya estuvieron, quieren volver a estar, pero en mejor página y con un artículo mas grande. Cuando empecé en el mundo de la radio, allá por la década de los ochenta, la única referencia que tenías para ubicar la popularidad de las canciones que llegaban de Estados Unidos era consiguiendo cada semana el numero en turno de la revista y checando la icónica lista Hot 100, que ha clasificado por decadas las 100 primeras canciones semanales, independientemente del género musical al que pertenezcan, basándose en aquellos días en las tocadas de radio y las ventas, hoy complementada con ventas digitales y streaming. De este primer paso tenías que checar la famosa Billboard 200, que es la clásica lista que nos presenta los 200 álbumes musicales más vendidos de Estados Unidos.

Cuando una canción y su álbum estaban en buena posición o te marcaban que iba en ascenso, era el momento de tocarla ya que, a pesar de ser una referencia del mercado estadounidense, se decía que “allá tosen y acá nos da gripa”, es decir, hay un fuerte indicador histórico que nos marca que los grandes éxitos en inglés son grandes en todo el mundo si en la Billboard conquistan el lugar de honor. Hoy todo ha cambiado, hoy la digitalización ha movido las formas, no la esencia; hoy hay lista latina, hay referencia inmediata con las redes sociales. Hoy además hay premios Billboard, mismos que todos quieren ganar; son de otro estilo, no hay una academia detrás que diga que sí o que no; no son sólo algunos los que deciden, creo que solo los protagonistas de la música, los artistas en sus distintas modalidades nos pueden decir si son más o menos importantes que los Grammys. creo que son de otro estilo, son producto del trabajo de más gente, de la constancia, de la estrategia para que una canción cubra las distintas áreas de difusión y llegue a más consumidores.

Son muy americanos, por que la revista es y sigue siendo un ancla básicamente para el mercado de los Estados Unidos y hoy, como cada año de los últimos, se espera que tengan un buen rating cuando Telemundo haga su transmisión para el vecino país. La fecha es el 26 de abril, el lugar son Las Vegas, en el estado de Nevada; ahí se darán cita los más grandes de la música en nuestro idioma para celebrar que en tiempos en donde, aparentemente, las revistas están en vías de extinción, queda una que marca la pauta, que es protagonista. Y ese día tendrá ganadores y perdedores, me da mucho gusto, porque he sido testigo de la transformacion de la industria, que no sólo el vinilo siga vivo, festejo que sea Billboard la que siga escribiendo en sus notas la historia de los que hoy hacen música.