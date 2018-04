Política Confidencial: Barrales y Morena

Aabye Vargas

ALEJANDRA BARRALES, candidata a la jefatura de Ciudad de México en la alianza que encabeza PAN y PRD, presumió ayer en un evento la adhesión a su proyecto de consejeros de Morena en Iztapalapa que estaban resentidos por quedar sin posibilidades de contender por ese partido. Habría que contabilizar al final de la contienda cuántos elementos se cambiaron de un partido a otro en este proceso para ver si al final realmente hubo saldo positivo para alguien.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, candidato a la Presidencia por Morena, marcó la agenda del fin de semana. Esta vez por el debate sobre las pensiones a ex presidentes que, en un spot, aseguró eran de 5 millones de pesos mensuales. El ex mandatario panista Vicente Fox fue el primero en levantar la voz en redes argumentando que las pensiones son para no robar; José Antonio Meade, de la alianza PVEM-PRI, declaró en Veracruz que este apoyo debe mantenerse.

JOSÉ LUIS TOLEDO se registró como candidato a alcalde por el municipio Benito Juárez, donde está localizado Cancún, por la alianza PRD-PAN, a pesar de las impugnaciones que enfrenta de quienes, dicen, no tiene residencia en esa ciudad y alegan sus fuertes lazos con el ex gobernador priista Roberto Borge, acusado de corrupción.

JAVIER CORRAL, gobernador de Chihuahua, no ha aclarado cómo sucedió la agresión a balazos a tres de sus escoltas el sábado pasado, ni tampoco qué avances hay en las investigaciones sobre otros dos ataques a agentes del estado en menos de un mes. Ayer la Fiscalía del Estado sólo informó que el mandatario no estuvo en riesgo porque él no estaba con los elementos atacados, aunque sí estaban cerca del Club de Golf donde él jugaba.

Morelia

Fausto Vallejo ha llevado a los partidos Encuentro Social y del Trabajo en Michoacán a perder la cabeza. El peso político real y específico de ambos partidos no les da para exigir algo de lo cual carecen.

El Partido del Trabajo gobierna cinco de los 112 municipios en Michoacán y tiene dos de los 40 diputados locales. El PES no tiene nada y posee poca representación política; de hecho, en los últimos meses su advenedizo dirigente, Javier Valdespino, se ha dedicado a crear comités municipales, requisito indispensable para mantener el registro local.

La trayectoria política y como funcionario de Javier Valdespino ha estado a la sombra de Fausto Vallejo: fue su secretario del ayuntamiento en el último periodo como alcalde (2008-2012), se desempeñó como director de Enlace Legislativo del gobierno en el fallido gobierno de Vallejo, así como director general del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Michoacán.

La necedad de colocar a Fausto Vallejo en una hipotética alianza PT-PES por Morelia, y la negativa inicial del Consejo Electoral a permitirles el desprendimiento en algunos municipios, llevó al PES a pedir su salida total de la coalición en Michoacán. Sin embargo, Javier Valdespino sabe de sobra que no podrá cumplir el capricho de su patrón político.

El Instituto Electoral de Michoacán sólo se lavó las manos, y dio entrada a una solicitud que sabe que será impugnada y abatida en los tribunales electorales. Existe un antecedente en Guerrero, en donde el órgano electoral permitió la salida del PT en algunos municipios; sin embargo, la Sala Toluca del TEPJF ordenó que se revirtiera esa decisión. Habrá que ver qué precio están dispuestos a pagar.