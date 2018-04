Política Confidencial: Morena, con problemas internos

Confidencial

Andrés Manuel López Obrador, candidato por Morena a la Presidencia de la República, enfrenta el reproche de un grupo de militantes en la zona oriente del Estado de México que se manifestaron para que se den a conocer las encuestas que fueron base para decidir las candidaturas en las alcaldías de esa zona, asignaciones con las que no están de acuerdo.

Ricardo Anaya, aspirante a la presidencia por el Frente que lidera el PAN y PRD, intenta omitir en su discurso el tema de la presunta operación de lavado de dinero en la compra de una nave industrial, cuya operación habría incluido la creación de una empresa fachada por parte del chofer del empresario Manuel Barreiro. A pesar de la confesión del chofer, el panista se sostuvo en que no tiene nada que decir al respecto.

Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, quien pretende contender por la Presidencia de México por la vía independiente, aún enfrenta otro obstáculo después de que el tribunal electoral le diera luz verde para estar en la boleta el 1 de julio por haber logrado el número de firmas. Lorenzo Códova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, declaró ayer que aún se investiga en la fiscalía de delitos electorales irregularidades financieras del precandidato.

Mikel Arriola, candidato del PRI a la jefatura de Gobierno, puso contra las cuerdas a Claudia y Alejandra al retarlas a practicarse el antidoping y demostrar su honestidad. “¿Ya no ha vuelto a fumar mota?”, le preguntó a la de Morena. “¿Y ya no le van a sacar otras casitas?”, le dijo a la del Frente. Sin duda, el ex director del IMSS sigue duro con sus declaraciones en la contienda.

Mark Zuckerberg, fundador y director de Facebook, abrió la caja de Pandora con su comparecencia en el Congreso de Estados Unidos sobre la falta de privacidad en las redes sociales. Los tambores de la regulación suenan en Europa, pero ¿y en México? A pesar de ser uno de los países donde los datos de los usuarios fueron tomados, los legisladores no han levantado la voz sobre un debate al respecto, ni en las instituciones relacionadas con el tema.​

Morelia

Y de golpe se encendieron todas las alertas en este incipiente proceso electoral. El artero asesinato de Maribel Barajas Cortés, aspirante a la diputación local por el distrito XXII de Múgica, abanderada por el Partido Verde, con apenas 25 años de vida y quien fuera presentada hace apenas unos días, es un duro golpe a la confianza de los ciudadanos para ejercer su derecho a participar pacíficamente en el proceso electoral.

Asimismo, echa por la borda la confianza desmedida de las autoridades, quienes habían asegurado que el proceso seguía su paso y que no había focos rojos que atender. Es sumamente grave que dos semanas después de que iniciaran las campañas, sesionara la Mesa de Gobernabilidad, y más grave resulta que una de las posturas expresadas en esa mesa fue que el crimen organizado pretendía infiltrarse en las campañas. Entonces, ¿qué estaban haciendo nuestras autoridades?

Michoacán regresa al ojo del huracán en este proceso electoral, ya que se despiertan los viejos fantasmas de los anteriores procesos electorales 2011 y 2015, en donde dos actores políticos también fueron asesinados.

Es necesario que las autoridades (los tres órdenes de gobierno, el INE y el IEM) fijen una postura contundente al respecto y no se minimice este crimen, ya que, de lo contrario, abonarán más a la desconfianza ciudadana.

Nuestro pésame a la familia de Maribel Barajas Cortés, quien apenas buscaba labrarse una carrera en la política y se topó con la terrible realidad de la violencia homicida que asuela a nuestro país. Es lamentable.