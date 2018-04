Política Confidencial: Corral contra el gobierno federal

Confidencial

Javier Corral, gobernador de Chihuahua, continúa realizando actos multitudinarios para llamar a la población a movilizarse contra el gobierno federal a quien culpa de no solicitar la extradición del ex gobernador priista César Duarte. Este domingo anunció una gira por Estados Unidos para dar a conocer lo que él llama el caso Chihuahua, y además pidió a la población colocar en sus casas letreros con la leyenda “Justicia para Chihuahua”. El gobernador ha encarado críticas de quienes consideran que corre el riesgo de caer en un protagonismo que más que sumarle, le restaría popularidad.

Carlos Slim dará mañana un mensaje a medios de comunicación en las oficinas de Inbursa, uno de sus grupos empresariales. Han sido pocas las ocasiones en las que el magnate mexicano ha dado anuncios o posturas; una de ellas ocurrió en enero de 2017 tras las tensiones de Estados Unidos con México y otra, después de los sismos que sacudieron el país en septiembre del año pasado también. La expectativa ha recaído en que dé a conocer su postura sobre el debate por la construcción del nuevo aeropuerto en el que sus compañías tienen participación.

Andrés Manuel López Obrador, candidato a la Presidencia de la República por la alianza encabezada por Morena, dijo ayer que en sus mítines hay ladrones pagados por sus opositores para robar las credenciales para votar de quienes asisten. Pidió a sus seguidores estar pendientes y no llevar los plásticos a los eventos; de ser esto cierto sería muy fácil comprobarse con un pico en el índice de denuncias por robo ante Ministerio Público en cierto tiempo y espacio.

Aristóteles Sandoval, gobernador de Jalisco, enfrenta momentos adversos en pleno proceso electoral, primero por la desaparición de tres italianos en su estado, luego por la de tres estudiantes, y ahora por el asesinato este fin de semana del candidato a la alcaldía de Jilotlán Juan Carlos Andrade Magaña. La alianza PRD-PAN que arropaba al aspirante exigió al mandatario estatal resolver el caso para que no se sume a la lista de pendientes que esperan justicia en las últimas semanas.​

Morelia

Los sucesos del pasado fin de semana en Oaxaca, en donde se registró una confrontación entre integrantes de la CNTE y simpatizantes de José A. Meade, nos remonta a los escenarios de 2006, cuando el país entero se polarizó.

Si bien los escenarios son muy diferentes, lo cierto es que, ante los problemas de inseguridad y violencia en el país, a nadie le conviene que éstos escalen.

Tanto Andrés Manuel López Obrador y sus simpatizantes como Meade y los suyos, deben anteponer los intereses de la nación y evitar que la polarización se incremente.

La campaña se debe concentrar en las propuestas y en responder a las exigencias de los mexicanos para garantizar el acceso a mejores servicios de salud, garantizar la seguridad, dinamizar la economía y abatir la corrupción.

México no requiere más división y no se debe apelar a la violencia –real o digital– para tratar de subir en las encuestas. Quien gane en julio debe gobernar para todos y no para una camarilla; ojalá y los candidatos entiendan.