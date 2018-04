¿Quién cometerá más errores en el debate?

Víctor Americano

En los debates se podría definir la presidencia de México 2018-2024, aunque muchos comenten que a AMLO no hay manera forma o estrategia de bajarlo del primer lugar en las encuestas. Hay que reconocer que en la actualidad el de mayor porcentaje de posibilidades de ganar efectivamente es el tabasqueño, de eso no hay duda, pero aún no todo está escrito, la historia ha dado muchas lecciones en cuanto al comportamiento de las encuestas y el mismísimo día de la jornada electoral, de aquí al 1º de julio, muchas cosas pueden pasar.

Y es que en los tres debates presidenciales programados por el INE, veremos a los candidatos de frente a las cámaras y a los micrófonos; observaremos quien se pone nervioso, quién es el inseguro, cuál de ellos es menos convincente y hasta quién es el que presenta las propuestas menos alcanzables. No hay reversa, el aspirante que cometa menos errores en los debates, será el que más crezca en las encuestas, al día siguiente, por eso la importancia de verlos, analizarlos y valorar sus intervenciones.

La ridiculez de los “triunfalistas”

Será este domingo 22 de abril, cuando los candidatos a la Presidencia de México, aborden los temas “política y gobierno”, con los subtemas combate a la corrupción e impunidad, seguridad y violencia, democracia, pluralismo y derechos de grupos en situación de vulnerabilidad. Y quizá lo ridículo de esto, es que los cuatro saldrá esa misma noche diciéndose “triunfadores del debate”, en ese afán de protagonismo y de tratar de influir en el electorado con prácticas de confusión y triunfalistas.

Será un reto para los candidatos no tener a su asesor de imagen y/o colaboradores del cuarto de guerra, diciéndole al oído lo que deben de hacer o decir; ojalá que sea un verdadero debate, que el formato lo permita y no solo una entrevista grupal con descalificaciones los unos con los otros. Así que José Antonio Meade, de la coalición Todos por México; Ricardo Anaya, del Por México al Frente; Andrés Manuel López Obrador, de Juntos Haremos Historia; y la independiente Margarita Zavala, tendrán su oportunidad de crecer en las encuestas o de tropezar.

Los debates por, ¿Morelia?…

La carrera por Morelia será una de las más interesantes de los últimos procesos electorales, y es que aunque Alfonso Martínez vaya arriba en las encuestas por alrededor de 10 puntos, estos no son inalcanzables, con una buena campaña y sobre todo, tratando de no cometer errores por parte de sus adversarios políticos.

Sería magnífico ver un verdadero debate entre los candidatos y candidatas por Morelia, que presenten sus ideas, sus propuestas, ver cómo lo hacen y que preparación tienen para convencer al electorado. Imagino a Alfonso Martínez, ex panista, debatiendo con Carlos Quintana, panista que abandera al Frente; imagino a Fausto Vallejo, en intercambio de opiniones con Daniela de los Santos, su pupila y diputada con licendia del PVEM que abandera al PRI por la capital; observar debatiendo a Constantino Ortiz, que tiene mucho que ganar y nada que perder; y también a Raúl Morón, que ya perdió una por Morelia, pero que ahora trae el plus de AMLO.

En una guerra comercial todos salimos perdiendo: Qiu Xiaonqui

El embajador de China en México, Qiu Xiaoqi, estuvo en México durante la semana anterior, su objetivo, visitar Michoacán, en específico el Puerto de Lázaro Cárdenas, debido al gran interés que existe por parte de empresarios y del gobierno de la República Popular de China, en las Zonas Económicas Especiales (ZEE), que en breve se encontrarán funcionando.

Hay que recordar que China es el segundo socio comercial para México, por eso además de la visita del embajador de ese país, Qiu Xiaogi, destacó la presencia del presidente del Banco Industrial y Comercial de China en México, Chen Yaogang.

La comitiva integrada además por más de 20 empresarios, conoció de cerca la operación logística del recinto portuario, el desarrollo de la ZEE y las ventajas que ofrece el polígono para la llegada de nuevas empresas.

Una pregunta que este servidor le hizo al propio embajador, fue acerca de los aranceles que el gobierno de Donald Trump había aplicado a diversos productos del país del oriente y si eso abría la puerta para consolidar la relación bilateral entre México y China, a lo que el diplomático respondió, “No vamos a ceder ante los chantajes del gobierno norteamericano, si ellos imponen aranceles, nosotros vamos a contraatacar con acciones más contundentes”, respondió el embajador. “En una guerra comercial todos salimos perdiendo, trataremos de arreglar estas diferencias por medio de los acuerdos y el diálogo, pero si no es posible, entonces implementaremos medidas comerciales más contundentes”, insistió Qiu Xiaoqui, con parsimonia y serenidad al responder ante la pregunta.

El gobierno Chino no se anda con rodeos y ya está tratando de invertir en la ZEE de Michoacán y Guerrero, conociendo, analizando, visitando, para después tomar las decisiones. Solo falta que la Federación realice la licitación del Administrador de las mismas, para que ya sean una realidad, si no lo hacen así, serían solo unas ZEE de papel, lo cual sería lamentable.