Tips de finanzas personales por millonarios

Por: Andrés Terán

Cuando quieres empezar a practicar un nuevo deporte probablemente buscas consejos de un amigo que es experto o cuando vas a viajar a algún lugar desconocido seguramente pides recomendaciones a gente experta ¿por qué no hacer lo mismo con tus finanzas personales? Me he dado a la tarea de buscar recomendaciones de parte de personajes que han sabido generar y mantener capital a lo largo de su vida. Ellos siempre tienen algo interesante para decir y su punto de vista puede ser de mucho beneficio en nuestro día a día.

Warren Buffett

Cuando pensamos en los grandes millonarios probablemente imaginamos opulencia o una vida de lujos y excesos. Eso no es el caso de Warren Buffett, el genio de las finanzas originario de Nebraska que tiene una riqueza aproximada de 84 mil millones de dólares. Buffett sigue viviendo en la misma casa que compró en 1958 por $31,000 dólares, a valor de hoy estaría en $275,000 dólares (unos 5 millones de pesos). Con su fortuna uno pensaría que el empresario de 87 años se movería en un Ferrari, pero sigue manejando un viejo Cadillac y no piensa cambiarlo hasta que deje de funcionar. Desde su punto de vista: “El éxito es hacer lo que amas y hacerlo bien. Es tan simple como eso. Realmente llegar a hacer lo que te gusta hacer todos los días: eso es realmente el máximo lujo”

Carlos Slim

Mucho se habla de este prominente empresario mexicano pero su visión de cómo llevar unas finanzas personales sanas es muy simple: empieza ya. Desde su punto de vista, entre antes empieces a gestionar, ahorrar e invertir tu dinero mayor será tu probabilidad de alcanzar tus objetivos en el futuro. No tienen que ser grandes cantidades para empezar a administrarte mejor y consecuentemente generarle más valor a tu dinero. Esto no es algo que Slim sólo haya dicho, sino que realmente ha vivido bajo ésta filosofía: el empresario de telecomunicaciones compró su primera acción a los 12 años con los $200 pesos que ganaba a la semana trabajando para su papá.

Mark Cuban

Este emprendedor e inversionista americano mencionó en una entrevista que el consejo que le hubiera encantado recibir cuando tenía 20 años es: paga todas tus deudas ¡especialmente las tarjetas de crédito! El extrovertido duelo del equipo de basquetbol Dallas Mavericks dice que las tarjetas de crédito son una de las peores inversiones que puedes hacer, desde su punto de vista el dinero ahorrado al no pagar intereses es aún mejor que la utilidad recibida por invertir en el mercado financiero. “Antes de imaginar que iba a ser un genio de la bolsa de valores debí de haber pagado mis tarjetas cada 30 días”.

Cuando queremos mejorar en algún aspecto vale la pena buscar las recomendaciones y los puntos de vista de la gente que más sabe sobre el tema. Estas personas tienen historias que hablan por sí solas y sus logros en el mundo de los negocios los valida para escuchar su voz y sus tips de finanzas personales.