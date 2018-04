Silvano provoca sismo político con epicentro en Michoacán

Víctor Americano

Vaya sismo político con epicentro en Michoacán, generó el gobernador de esa entidad, Silvano Aureoles Conejo, al publicar cuatro tuit´s en la red social, en franco apoyo al candidato presidencial, José Antonio Meade Kuribreña, sorprendiendo a propios y extraños.

Justo un día antes del primer debate presidencial, el tablero de ajedrez llamado Elecciones 2018 sufrió una convulsión, cuando Aureoles, de plano, le dio un giro a los escenarios electorales, al abandonar a Ricardo Anaya y al Frente a su suerte, y dar tremendo espaldarazo a Meade Kuribreña.

"Tras una profunda reflexión, y anteponiendo el interés de México, he llegado a la conclusión de que el próximo Presidente de México debe ser @JoseAMeadek", fue la primer publicación del michoacano, que al día de hoy lleva casi dos mil comentarios, con más de 2,500 Retweets y que lleva casi 4 mil "me gusta".

Pero eso era solo el principio, Aureoles Conejo además reconocía la trayectoria de Meade con un segundo tweet que decía, "con 20 años de conocerlo soy testigo de su probada capacidad profesional y experiencia, pero lo que más lo distingue es su calidad humana y sensibilidad", publicaba el gobernador.

Ya para entonces, los reporteros y redacciones de los medios de comunicación nacional y locales, dejaban lo que parecía un sábado tranquilo, y se ponían a redactar notas y más notas del tema, que a esas alturas ya provocaba un hervidero en la política nacional.

Con dos "tuitazos" más, también publicados minutos después de las 19 horas del sábado, previo al primer debate entre los candidatos presidenciables, Silvano posteaba lo siguiente:

“@JoseAMeadek es el perfil más completo. Ha sido secretario de Desarrollo Social, de Relaciones Exteriores, de Energía y dos veces de Hacienda, pero además es un hombre comprometido; quienes lo conocemos no tenemos duda de que será un gran presidente" señalaba el tercer tuit publicado.

"Asumo esta decisión con absoluta responsabilidad y convicción, porque lo que está en juego va más allá de ideologías, partidos o colores. ¡Esta decisión es por México! Pepe, te deseo el mejor de los éxitos en el debate", finalizaba el michoacano, quien seguramente sabía que al publicar esas líneas en su red social, iba a provocar un escándalo en los corrillos de la política.

Meade el agradecido

¿Ya viste lo que publicó Silvano?, ¿no le habrán hackeado su cuenta de twitter?, ¿es real o solo son fake news?, eran tan solo alguna de las preguntas que se dejaban ver en los diversos grupos de Whatsapp de los periodistas michoacanos; en eso estábamos los medios, en la confirmación, cuando de repente, el mismísimo Meade Kuribreña se encargó de disipar las dudas con al postear un tuit donde reconocía el apoyo del de Carácuaro. "Agradezco profundamente tu valioso respaldo, estimado Gobernador. Puedes estar seguro de que no te fallaré. Seré un Presidente entregado al servicio de México. Te mando un fuerte abrazo, Silvano", así se confirmaba una jugada valiosa en el ajedrez político que vivimos en México, por las elecciones 2018.

Ya para entonces las reacciones de los diversos actores de la política, de todos los colores, conveniencias e "ideologías", publicaban su postura que solo tenían dos vertientes, o le agradecían y aplaudían la decisión -en el caso de los priístas- o de plano le criticaban lo que le calificaron como incongruente.

El enojo del Frente

Uno de los primeros en denostar la decisión de Silvano, fue el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Unión, otro michoacano, Marko Cortés, quien utilizando las mismas redes, le contestaba. “Lamentable la incongruencia de @Silvano_A exijo la destitución inmediata de su hermano @AntonioGC_PRD; y me declaro listo para ir en su lugar de candidato Senador en la primera fórmula de Michoacán”.

A su vez, desde el PRD nacional se escuchaban voces que incluso solicitaban la expulsión de Aureoles, “Como Presidente del IX Consejo Nacional del @PRDMexico repruebo la decisión que acaba de hacer pública @Silvano_A y propondré su expulsión de nuestro partido y refrendo el apoyo mayoritario del @ConsejoPRD a nuestro candidato @RicardoAnayaC y al proyecto del #PorMéxicoAlFrente !!”, señalaba efectivamente Arturo Prida Romero, generando mayor encono a la decisión del gobernador michoacano.

¿Y el PRD Michoacán?, ¿seguiría el mismo tenor que el nacional?, pues no; Martín García Avilés, ex funcionario del gobierno de Silvano, posteaba de esta manera: “Desde que he caminado con Silvano Aureoles haciendo política, lo conozco como persona y actor político. La decisión que hoy ha tomado estoy seguro que fue por Michoacán y por México. La respetaré siempre Amigo, Gobernador y Jefe Político. Ave César”, vaya expresión que citaba el jefe estatal de los amarillos.

Los frentazos del Frente

Y bueno, hasta el ex presidente de México, Felipe Calderón, se subió al tren político, con su opinión que cerró recalcando que son los frentazos del frente. “Y tanto que apoyaron @MarkoCortes y @RicardoAnayaC a @Silvano_A para ser gobernador… Traicionando por cierto a la propia candidata del PAN, @CocoaCalderon. Ella debió ser la gobernadora. Por cierto @MarkoCortes pelea la 1a fórmula, porque van a perder. Los frentazos del frente”

¿Cuánto le va a restar a la coalición Por México al Frente, este cisma de Silvano con Ricardo Anaya?, ¿cuánto le podría sumar a la alianza Todos por México, y al propio Meade?, el tiempo lo dirá y sobre todo, el primer debate de este domingo, dependiendo quién de los aspirantes haya tenido mejor desempeño y convencimiento.

¿Será que como dijo Leonel Godoy, el PRD está destinado a perder su registro como partido político?, ¿o será cómo lo escribió Felipe Calderón, “van a perder por los frentazos del frente”?

Ojalá que los políticos de todos los colores y conveniencias recuerden las palabras de Abraham Lincoln, "Se puede engañar a parte del pueblo parte del tiempo, pero no se puede engañar a todo el pueblo todo el tiempo"… Hasta la próxima.