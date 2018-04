Política Confidencial: García Luna, ante la Corte Interamericana

Confidencial

GENARO GARCÍA LUNA, quien fuera secretario de Seguridad Pública en la administración del ex presidente Felipe Calderón, estará en el banquillo de acusados en un juicio contra México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se llevará a cabo los días 26 y 27 de este mes en Costa Rica. El caso que se analiza es sobre desaparición forzada en Chihuahua en 2009.

JAIME RODRÍGUEZ CALDERÓN, "El Bronco", candidato independiente a la Presidencia, sigue dando de qué hablar con su propuesta de amputar las manos a los ladrones, expuesta en el debate del domingo pasado. Analistas y legisladores coinciden en que una medida así es inconstitucional y viola tratados internacionales en materia de derechos humanos.

ARISTÓTELES SANDOVAL, gobernador de Jalisco, encara los señalamientos de jóvenes y organizaciones no gubernamentales en ese estado por lo ocurrido con los estudiantes de cine desaparecidos, que habrían sido asesinados y disueltos en ácido solo por estar en el lugar incorrecto. Representantes del cine mexicano y del espectáculo también se pronunciaron y exigieron que este tipo de tragedias no vuelvan a ocurrir.

ENRIQUE BURGOS, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República, metió calma a la reforma para eliminar el fuero a funcionarios públicos, después de que en la Cámara de Diputados se aprobara el dictamen de manera expresa. Al parecer algunos temen que por pasar rápido esta iniciativa se vayan a ir errores que podrían afectar incluso el trabajo legislativo. Ahora falta que el pleno de los senadores den su visto bueno al tema.

JORGE CASTAÑEDA, activista y ex canciller en la gestión de Vicente Fox y coordinador "estratégico" de la campaña presidencial de Ricardo Anaya, está incurriendo en una singular coincidencia con grupos empresariales, el mismo reclamo: que el abanderado del PRI, José Antonio Meade, decline en favor del político queretano. ¿Habrá una doble casulidad con el rumor de que esos mismos empresarios fueron los que convencieron con razones de muchos pesos a Castañeda para sumarse al equipo de Anaya?

Morelia

Los portales verazmx y verificadomx hicieron un ejercicio de Fact Checking, de verificador de declaraciones, durante el debate del domingo; las cuestiones quedaron de la siguiente manera: hubo declaraciones imprecisas y algunas otras que fueron totalmente falsas, ya comprobadas con datos oficiales.

En el caso de Andrés Manuel López Obrador: "reduje la incidencia delictiva y existen los datos oficiales que respaldan mi dicho; bajó en el tiempo que fui jefe de Gobierno el robo de vehículo con violencia y bajó también el delito de homicidio en el tiempo que fui jefe de Gobierno. Voy a dar un dato: en el último año de mi gobierno, 2005, 684 homicidios".

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los homicidios en el año 2000, que fue cuando comenzó la administración de López Obrador, fueron mil 523; en 2005 esto subió a mil 531, muy por encima de los 684 que dijo el exjefe de Gobierno y candidato de Morena a la Presidencia de la República. En el caso del robo de vehículo con violencia, en el año 2000 fueron 18 mil 69; en 2005, 11 mil 594; sí hubo una reducción. Y por último, los secuestros; en el año 2000, 141; en 2005, 101. Él dijo que fue una reducción de 38%; sí hubo una reducción, pero fue de 27%; repito, cifras oficiales.

Ricardo Anaya: "el tribunal demostró que usaron a la PGR de manera facciosa para dañarme". En realidad, y esto lo dice verazmx, la Sala Regional Especializa del Tribunal Electoral determinó que la PGR afectó la equidad en la contienda electoral al difundir el video de cuando Ricardo Anaya fue a la Seido.

La sentencia que él, en más de una ocasión enseñó en el debate, sólo hablaba del video que se filtró, nada más, no de la investigación per se por la compra de la nave industrial, por ello, no es tanto que sea falso, pero es una información incompleta.

José Antonio Meade, refiriéndose a Andrés Manuel López Obrador: "rentó una avioneta comercial que no podía facturar el servicio de transporte". Esto ya lo hablábamos desde el viernes pasado: el artículo 27 de la Ley de Aviación Civil, como aquí lo compartimos, si bien no permite que se haga el transporte, da pie a que se interprete de tal manera porque hay un espacio legal que no especifica claramente que una avioneta privada comercial pueda transportar a una persona física.

En el caso de Margarita Zavala: "yo no tengo spots, renunciamos al dinero público y yo espero que ellos –o sea, los candidatos– renuncien". En parte es cierto y en parte no; ella sí renunció al dinero público y su campaña se está financiando por privados y particulares; sin embargo, Verificado dice que el Instituto Nacional Electoral asignó tanto a Margarita Zavala como a Jaime Rodríguez Calderón, ambos independientes, más de 115 mil spots en radio y televisión. Por lo tanto, decir que no tiene spots es falso, pero lo del dinero público, eso sí es verdadero.

Y, por último, Jaime Rodríguez Calderón, que ahí se aventó varias declaraciones, pero una que analizó Verificando es la siguiente: "Nuevo León es el único estado en donde ha bajado la pobreza. Hemos bajado casi 20 puntos el porcentaje de pobreza extrema; seremos el único estado del país que levantará bandera blanca en ese tema".