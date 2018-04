Primer debate, ¿quién ganó?

Héctor Escalante

Durante el primer debate presidencial hubo de todo: comedia, ataques, propuestas y un nuevo formato muy atractivo, mucho más que los formatos anteriores que eran acartonados y sin la posibilidad de contrastar, mucho menos debatir.

También nos deja una serie de análisis sobre los candidatos. Por un lado, Ricardo Anaya hizo su tarea, atacó y se defendió bien. Pudo contrastar las propuestas de AMLO, quien es el puntero de las encuestas. Mantuvo un nivel muy parejo durante las dos horas.

Andrés Manuel López Obrador sin duda ha aprendido de 18 años de campañas, no se equivocó escandalosamente y le habló a su voto duro, no ganó nada, pero tampoco perdió, él fue a no equivocarse y aunque no contestó durante buena parte del debate , se dedicó a nadar de muertito, lo logró.

José Antonio Meade fue un candidato fluido y con algunas ideas, pero está atrapado en un partido que no lo deja moverse para ningún lado, sus ideas se resbalaron cuando el resto de los candidatos le recordaron los episodios de corrupción del PRI. No sabe o no puede deslindarse.

Margarita intentó proponer y le habló a las mujeres en varias ocasiones, al paso del tiempo fue perdiendo ritmo, lo que la dejó por momentos fuera de la discusión, parecía que en ocasiones sus comentarios no hallaron cabida, su cierre fue bueno.

El Bronco cumplió con su cometido, llegar al debate a llamar la atención. Se dedicó a contar chistes y propuestas escandalosas, eso lo catapultó en las redes, sin duda obtuvo más de lo que hubiera imaginado. Y hoy hasta ganó votantes.

El primer debate nos dejó un formato muy atractivo, un avance en esta materia y también nos dio la oportunidad para poder ver como son los candidatos en su comportamiento. En su manera de exponer los temas.

Respuestas, evasivas y silencios nos dicen mucho sobre su manera de hacer política y sobre la manera en qué gobernaría cada uno de ellos. Ojalá que vengan más ejercicios como estos, ojalá que en un futuro no sean 3, sino 5 o 6 porque a nosotros como electores nos viene bien que existan debates para saber quién puede gobernar a nuestro lastimado y polarizado país.

Últimas palabras.

La polarización nos sigue acompañando y las redes sociales se han convertido en el mejor escenario para los que gustan de insultar. Este país no necesita más división y odio.