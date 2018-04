¿Serán puras camionetas Ford?

Guillermo Lira

Seguramente usted leyó o escuchó esta semana que Ford fabricará vehículos eléctricos en México, por lo menos eso fue lo que a mi parecer tuvo más difusión en las noticias, sin embargo este hecho no es nuevo, es una nota que se había dado hace meses cuando conocimos la estrategia de Ford para Norteamérica de producción, luego de la cancelación de una nueva planta en el país y la inversión de vehículos autónomos en Michigan, a Cuautitlán le tocaron los eléctricos y – hasta ahí – todos contentos. Anunciar la producción de eléctricos es sin duda una gran noticia, garantiza a esta histórica planta un proyecto, ¿no se acuerda usted cuando no tenía ninguno asignado y fueron meses de estar pensando que la cerrarían? Sin embargo, no nos dijeron que producto harían, hoy tenemos más certeza. Pero… ¿Entonces para que volver a tocar la nota eléctrica en el Estado de México, durante esta semana?

¿Se va el Fusion?

Resulta que la semana pasada el gran jefe de Ford en el mundo su CEO, el Sr. Jim Hackett, salió a dar su estrategia de producto y negocio en Norteamérica delineó que lo que busca es básicamente concentrarse en camionetas y vehículos comerciales, parece que el único que a la postre se salvará será el Mustang.

Eso vino a ser premiado por los que saben de valor de empresas y en la bolsa de valores en Wall Street y la acción cotizó al alza. Y por muchos fue más atractiva la nota de los eléctricos que Ford dejara de hacer sedanes.

¿Pero para usted y para distribuidores que significa? Básicamente que el óvalo azul tendrá más crossovers, camionetas y que sus rentables pickups serán el enfoque que lo llevarán a la siguiente era tecnológica con electricidad y motores de muy alta eficiencia. Ahí estarán los clientes, según los estudios de la marca para tomar la decisión lo que un día fue el mercado más grande en Estados Unidos con este tipo de sedanes hoy no le dará la rentabilidad a Ford y buscará hacer más crossovers.

Hablamos con los ejecutivos de Ford de México y en nuestro país básicamente el Fiesta que se hace en Cuautitlán se fabricará hasta mayo de 2019, cuando se dará paso a los vehículos eléctricos. ¿Pero eso que quiere decir con respecto a este auto para México? La respuesta es que evaluarán el portafolio de productos y que informarán más tarde la respuesta afirmativa de un sí definitivo a la venta de este Fiesta y del Focus, o de un no definitivo, en el aire nos quedamos con la respuesta, pero no hay que olvidar que Ford siempre ha tenido opciones para los mexicanos provenientes de Asia y de India, así que eremos que estrategia tomarán, pero de Cuautitlán o Hermosillo ya no estaremos viendo producto. De hecho, del Fusion solo nos dicen que estará “durante los próximos años” produciéndose en Hermosillo y de ahí decidirán que producto poner.

Lo que me queda claro es que es una etapa de definiciones en Ford para autos y que lo que quieren son camionetas, por lo que podemos apostar que los eléctricos asignados a fabricarse en México y el reemplazo de Fusion, serán crossovers o camionetas, pues eminentemente están orientadas a exportar a Estados Unidos.

No es la primera vez que Ford deja un segmento de mercado, o una categoría como sucedió con la Windstar, pero ahora irse totalmente de sedanes en Estados Unidos, ¿será la estrategia adecuada? El tiempo dirá, se requiere análisis y valentía para matar un segmento que hoy en día da 10% del mercado americano, y donde todos los competidores, japoneses y coreanos están renovados y con toda la energía del mundo, como con las minivans, aunque sean poco volumen, pero ya se las apropiaron las marcas asiáticas. Aun no conocemos todos los crossovers que Ford traerá al mercado, pero sabemos del nombre Bronco, y seguramente tiene muchos otros bajo la manga, esta ante una etapa que debe sorprender como cuando presentó la primera Escape la primera SUV con suspensión trasera que sorprendió a todos y con opciones de motores cuatro y seis cilindros, así de fuerte tiene que ser sus próximos golpes de producto.

México gana productos, los consumidores hoy saben la agenda de desaparición de producción de los autos, y los que saben de acciones han premiado el hecho, veremos en 5 años cuando realmente este en pleno la estrategia de crossovers y comerciales de Ford como es que esta el mercado, por lo pronto los distribuidores en México seguro están viendo una estrategia donde no los desaparezcan del todo con Figo renovado importado fuera de Norteamérica y quien sabe algunos otros de China. Quizás sea un cambio tan importante como el que decidió la estrategia de Ford 2000, o sustituir su gran volumen por un auto contenido en aquellas eras del Mondeo o cuando compro muchas marcas Premium, lo que le digo es que el señor Hackett hecho toda la carne al asador y casi siempre ha tenido éxito quien conoce el mercado como él.