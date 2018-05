Política Confidencial: AMLO no confía en instituciones autónomas

Confidencial

Andrés Manuel López Obrador, candidato a la Presidencia por la alianza Juntos haremos historia, aseguró en el evento Diálogos por la Paz y Justicia que no confía en las instituciones autónomas, argumentando que las autoridades de transparencia ocultaron la información sobre condonación de impuestos a contribuyentes, cuando en realidad fue el entonces Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el que indicó al SAT que abriera esos datos.

Jaime Rodríguez Calderón, candidato a la Presidencia de la República por la vía independiente, despertó el ingenio de un grupo de creativos informáticos que lanzaron a las plataformas de móviles una aplicación para “mochar” manos, en alusión a la propuesta que lanzó en el debate para cortárselas a quienes roben.

Margarita Zavala, candidata a la presidencia por la vía independiente, es apoyada económicamente en su campaña por el empresario Alberto Bailléres, de Grupo Peñones; Juan Bordes Aznar, de Grupo Bal; y, su esposo y ex presidente Felipe Calderón, según revelan los registros del Instituto Nacional Electoral.

Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador de Veracruz, evita a toda costa hablar de los feminicidios en el estado en esta época electoral. El mandatario ha sido criticado por la ola de asesinatos de mujeres en este año, y esta semana fue cuestionado por la muerte de una joven en Xalapa, pero sólo contestó que ese no es un tema de su administración.

Morelia

En semanas recientes hemos visto un cambio de tono en el discurso de Andrés Manuel López Obrador.

Podríamos inferir que esta modificación del tradicional discurso polarizante de AMLO radica en que ahora sí ve cerca el triunfo electoral.

Podemos referir que en varios temas está dando un giro en sus posturas; por ejemplo, en el tema de la ley de seguridad nacional. Ya no dice que no; él mismo admite públicamente que en los recorridos que está haciendo por todo el territorio nacional la gente le pide que no saque a los soldados porque los va a dejar indefensos.

El otro es el del aeropuerto. Recuerdo cuando dijo tajantemente que iba a suspender las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; hoy ya habla de concesionar a la iniciativa privada el aeropuerto.

Inteligentemente –digo yo– ha evitado hablar sobre la amnistía a los criminales, que alguna vez claramente lo llamó amnistía, después lo quiso matizar. Yo siento que esto viene por la información con la que están alimentando hacia adentro la campaña.

¿Cuál es el motivo? Pues evidentemente que su equipo de asesores le dice al oído: “estamos perdiendo este debate, dale para atrás”, a fin de quitarle argumentos a quienes manejan el discurso del miedo en su contra. López Obrador sabe que a nadie en el país le conviene que el hombre que puntea en las encuestas esté peleado con los hombres del dinero.

En lo que se refiere a José Antonio Meade, el cambio de estrategia, el relanzamiento, yo ahí veo un claro guiño a la militancia que se sentía ignorada.

El pasado domingo volvió a aparecer el rojo, volvieron a aparecer los emblemas que no salían en los mítines de José Antonio. Su búsqueda es rescatar el voto duro del PRI.

La salida de Enrique Ochoa, de alguna manera fue una concesión a la base. Enrique, siendo un hombre inteligente, capaz, nunca fue aceptado por los priístas como uno de los suyos.

Anaya sigue igual, atado a su discurso y con algunas muestras de nerviosismo por no lograr el voto útil que requiere para combatir a AMLO.

Estamos a pocos días de entrar en la mitad de la campaña y, por el momento, los candidatos siguen moviendo sus piezas. Pero la partida del ajedrez aún es larga.