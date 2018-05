Instrucciones para acostumbrarse a la violencia

Eduardo Navarrete

Paso 1. Tolere lo que se debe

Acelere el golpe del zapato sobre el piso cuando se entere que la normalidad en este país es enterarse que han matado otro periodista, que no sólo abusan de una bebé, sino también de su hermana, o que un secuestro termina con una persecución mortal en Viaducto. Los tres, son hechos ocurridos hace unas horas y los tres son resultado de haber tolerado que las autoridades lo estén, precisamente tolerando.

Paso 2. Haga terapia de país

En un país en el que al 40% de sus habitantes no le alcanza para siquiera para comprar una canasta básica, la terapia de grupo ya no es suficiente: requerimos terapia de país. ¿Cuántos sexenios, programas sociales y campañas han pasado para encontrarnos en este punto?

Paso 3. Sea creativo

La autoridad no es autoridad cuando se van superando los registros históricos de muertos y de violencia, pero si la sociedad no tiene acceso a responder de manera práctica, es su responsabilidad idearlos, y no a partir de la propia violencia.

Paso 4. Responda, no reaccione

Y no todo en la vida es quejarse, tener el mundo a sus pies exige que la metáfora cobre vida y encuentre algo más inteligente que culpar a los políticos. La violencia debería posponer cualquier otra cosa en la agenda en un momento en el que la situación demanda hacer un frente común y construir. En todos los círculos, empezando por el personal.

Paso 5. Póngalo en rojo

Algo hemos hecho mal, quienes conformamos el Estado (pueblo, gobierno y territorio) como para estar en el punto en el que la súplica es que no nos matemos. Y la vida va desordenando prioridades hasta que el lado positivo queda traspapelado. Pareciera que si no está escrito en rojo no es importante.