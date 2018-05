Política Confidencial: Equipo de Zavala con Anaya

Confidencial

Celia Saavedra, coordinadora de redes ciudadanas de Zavala en la Ciudad de México, aseguró que la mayoría de la estructura de la ex candidata apoyará a la coalición Por México al Frente; esto después de anunciar su incorporación a la campaña de Ricardo Anaya, abanderado a la presidencia de esa coalición.

Manuel Ignacio Acosta, conocido como Maloro, ex alcalde de Hermosillo y aspirante al Senado en fórmula con Silvana Beltrones por la alianza encabezada por el PRI, recibió la mayoría de los señalamientos en el debate llevado a cabo el miércoles en Sonora, alusivos a su gestión frente a la alcaldía. La hija del político y ex presidente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, pocas veces fue atacada por sus contrincantes.

Miguel Ángel Yunes Márquez, candidato a la gubernatura por la coalición Frente por Veracruz, perdió los estribos durante el debate organizado por una estación de radio local, al elevar la voz cuando Cuitláhuac García Jiménez, de Morena, lo acusó de no haber hecho obra pública en Boca del Río, municipio que gobernó hasta el 2017. Sólo argumentó, elevando la voz, la organización de una filarmónica y el Foro Boca, a los que llamó como “suyos”.

Margarita Zavala, ex candidata presidencial por la vía independiente, no ha querido recibir llamadas de medios de comunicación desde que anunció su decisión de renunciar a sus aspiraciones. Incluso no acudió al Instituto Nacional Electoral (INE) para presentar formalmente su renuncia a la candidatura y pidió que funcionarios del órgano electoral fueran a su casa de campaña para recoger la documentación que oficializa su retiro.

MORELIA

A la mitad de la campaña formal para la Presidencia de la República, Margarita Zavala abandona su candidatura, lo cual mueve algunos escenarios de cara al segundo debate presidencial. Una frase que utilizaba la ahora ex candidata es que 'los votos no son de los políticos, los votos son de los ciudadanos', y son los ciudadanos quienes nos dirán al final del día qué tanto este movimiento incide en la contienda electoral.

Todas las encuestas señalan un puntero, AMLO; a un candidato en segundo lugar, Anaya, y a José Antonio Meade, que está en tercer lugar, pero también indican que los independientes no tenían menor oportunidad y, de hecho, el número de votos tanto de Zavala como de El Bronco está bastante reducido, y este movimiento dentro de la campaña integrada por panistas o simpatizantes del PAN puede tener un impacto importante en la dinámica de elección más allá del número de votos.

Ya se están viendo los intentos por acercarse a los liderazgos de la campaña de Margarita Zavala, por tratar de buscar este grupo de votos, pero eso tendremos que esperar a ver qué tanto impacto electoral pudiese tener, pues daría la impresión de que siendo importante lo que pueda ocurrir, el reto para los candidatos es restarle votos a Andrés Manuel López Obrador.

¿Quién será beneficiado con la decisión de Margarita? Los votantes de Zavala, una proporción relativamente mayor, estaría con Ricardo Anaya y la candidatura del Frente, pero que no nos quepa duda de que para alguno de los votantes de Zavala su segunda opción va a ser José Antonio Meade, o incluso Andrés Manuel López Obrador, es decir, está todavía por verse ese efecto.

Pero esta decisión pone en evidencia que no tenemos un sistema adecuado de candidaturas independientes; lo explicaba Margarita Zavala en su spot de despedida; la proporción de spots que tiene su candidatura son 23 contra cientos o miles de otros candidatos. En esas condiciones, no hay ninguna posibilidad de que una candidatura independiente a la Presidencia de la República contienda con alguna condición de equidad.

Es algo valioso y valiente de la candidata, que con su propio esfuerzo y el de su equipo haya obtenido cerca de millón de firmas que necesitó para estar en la boleta presidencial. Pero hasta aquí llegó su aventura.