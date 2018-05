Detona tu potencial comercial

Helios Herrera

Sabemos que las ventas están en todos lados, desde un proyecto de un arquitecto, un tratamiento médico hasta un noviazgo. En todo esto encontramos un proceso de venta.

Incluso se ha comprobado que una de las profesiones que puede recibir dinero inmediato y a manos llenas, con la posibilidad de administrar tu propio tiempo, son las ventas.

Pero, ¿cómo es que se vende algo? Ya sea un producto, servicio o idea, la vendemos a partir de nuestros paradigmas, de nuestro ser… desde nuestro “Yo soy” a lo que yo llamo “El Genio Interno” el cual es capaz de crear la realidad que le pidamos siempre y cuando hablemos su propio idioma.

Vendemos con nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra energía, con nuestras experiencias, emociones y creencias, vendemos con todo nuestro ser, por lo tanto, si una de las aristas no está alineada con las ventas, nos será cada vez más dificil cerrar algún trato.

No basta con tener muchas ganas para vender algo, no basta solo con desear ganar mucho dinero, hay que capacitarnos, es decir “hacernos capaces de…” desde cuerpo, pero también desde mente. Porque somos seres integrales.

Al identificar nuestras carencias en esta capacitación, podemos trabajar con ellas, y así poder elegir el producto, servicio o idea que más corresponda a nosotros a lo que queremos, a nuestros objetivos y metas.

¿Por qué hay gente que tiene más éxito en este ramo que otros?

La respuesta no es una sola, por ejemplo: podemos ver que los resultados que tenemos, van vinculados a las acciones (o a las no acciones) por lo tanto, una de las razones por las que algunas personas tienen más éxito, sin duda es lo que hacen día con día. Otro elemento son las programaciones, es decir qué te dijeron de niño respecto a las ventas, cuáles son tus creencias en el tema, sin duda, si tú crees que ser vendedor es “de lo más bajo que existe”, tus resultados jamás serán ni cercanos a alguien que cree firmemente que ser vendedor es “La mejor profesión” y la trata con respeto, o bien si piensas en las ventas como “algo provisional en lo que encuentro algo mejor” seguro, te tratarán como plato de segunda mesa y apenas tus resultados serán para “sobrevivir”. Otro elemento serán los miedos, ¿le tienes miedo al fracaso, a vender, a cobrar? Esto (sin temor a equivocarme) también es un determinante en los resultados que tenemos en nuestra área comercial.

Aún cuando tengas la mejor capacitación respecto a un determinado producto o idea que quieras vender, si no trabajas en tu SER, en tu esencia, en tus programaciones y en tus autosabotajes, nunca tendrás los resultados de aquellos cuya energía, programación y mente están equilibrados y alineados con el éxito en el ramo (en general esto que te digo aplica para cualquier profesión).

Para empezar con este ajuste en ti, tips prácticos que sí hacer y qué no hacer

Qué sí hacer

Ten una meta clara.

Conviértete en asesor, en vez de ser un vendedor.

Demuestra un genuino interés en las necesidades del otro.

Cuida tu imagen e higiene.

Vence tus barreras y paradigmas, el no, ¡ya lo tienes!

Qué no hacer

Si ya compró, deja de venderle.

No lo manipules.

Evita presionar demasiado.

Desconocer el producto.

Deja de vender “por mientras”.

Lo más importante serán las acciones con las que nos construyamos y construyamos nuestra realidad día tras día, cómo te capacitas, qué haces para mejorar tu ser, afectar el hacer para IMPULSAR EL TENER… Lo importante es cómo calibras eso que tanto deseas con las acciones, pensamientos y frecuencia adecuadas, es decir, la preparación que tengamos, para así incrementar la productividad, convirtiéndonos en personas eficaces, eficientes y efectivas no sólo en las ventas y en los negocios, sino también en nuestra relación de pareja, como padres, como hijos, etc…, a esto lo llamo actuar “como si…” para encontrar el “cómo sí”.

