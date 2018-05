50% de empresas en México, expuestas al robo de información

Raúl Curiel

Tras los escándalos del hackeo al Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), el asunto del incremento en el número de incidentes de seguridad de la información a nivel empresarial es tema de preocupación no sólo de Banxico, sino hasta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y del Sistema de Administración Tributaria.

Nos dimos cuenta que todos somos vulnerables a los hackers y que esto afecta la operatividad y la continuidad de negocios y organizaciones con repercusiones económicas, legales y de reputación. Se estima que 5 de cada 10 compañías en México son susceptibles de sufrir robo de información, debido a que en el país los empresarios tienen la creencia de que el servicio de ciberseguridad es costoso, de acuerdo con un estudio de la compañía B-Drive IT, que dirige José Guillermo Chávez.

Ante tal situación, esta joven firma mexicana, que ofrece su servicio en todo el país, brinda a las empresas, de manera gratuita, un diagnóstico de riesgos, a fin de ayudarles a aplicar soluciones integrales para evitar la pérdida de información a causa de robo, errores humanos o cibernéticos. Debido a ello, se debe realizar un análisis, mínimo dos veces al año, con el objetivo de utilizar Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información que contribuyan a guiar en las mejores prácticas de seguridad y evaluar los riesgos asociados.

Los sectores más afectados en cuanto a pérdidas económicas son energía, telecomunicaciones y el financiero. B-Drive IT es una empresa que ofrece soluciones de IT integrales basadas en un diagnóstico de riesgos derivado de un riguroso análisis en el tráfico de información. Esta firma tiene sociedad con Google, Extreme Networks, Palo Alto Networks, Avaya, Infoblox y Symantec, entre otras.

COSTOSA GASTRITIS

En México la gastritis representa 12% de presencia clínica. La tendencia va al alza y, además de los altos costos para los consumidores mexicanos, ya tiene que ver con serios problemas de salud pública y se ha convertido en una de las primeras causas de consulta médica en nuestro país y Latinoamérica.

La farmacéutica Takeda, que en México capitanea José Manuel Caamaño, destina importantes recursos a la investigación de este problema médico, por representar un tema de salud pública.

Esta firma convocó a más de 400 especialistas en Bogotá, Colombia, en el LATAM Gastro Summit, ante el avance de los padecimientos como colitis, gastritis, enfermedad inflamatoria intestinal y la enfermedad por reflujo gastroesofágico, esta última con una incidencia en ascenso en las décadas recientes. Los especialistas discuten trastornos de la digestión, como la gastritis manifestada en una variedad de síntomas, como dolor, ardor, distensión, saciedad temprana, eructos, náusea o vómitos, males que crecen en México y Latinoamérica, en donde Takeda enfoca en estos días sus investigaciones.

Que siempre sí

¿Recuerdan el proyecto de Be Grand Universidad? Después de que un juez ordenó su suspensión debido a un amparo que presentó la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) por las afectaciones visuales al campus, ahora la misma institución educativa ha propuesto que el desarrollo tenga una altura máxima de 30 metros. La empresa ya declaró que analizará la propuesta; sin embargo, no olvidemos que a pesar de los argumentos de la máxima casa de estudios, la UNESCO declaró que el proyecto original no representaba un riesgo para la Declaratoria de Patrimonio de la Humanidad del campus. Hay dos caminos: que Be Grand acepte la propuesta de la universidad, o que sea un juez el que decida qué se podrá construir en el terreno de avenida Copilco.

Be Grand comenzó la construcción del proyecto denominado Universidad, el cual consiste en dos torres de 23 y 27 pisos ubicadas en la esquina de avenida Universidad y avenida Copilco, pero surgieron cuestionamientos al proyecto que señalan que la construcción de las torres pone en riesgo la declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad de Ciudad Universitaria.

Hoy se sabe que Be Grand Universidad cuenta con todos los permisos de ley y que un juez admitió un amparo en contra de los mismos, por considerar que se afecta el espacio visual de la UNAM.