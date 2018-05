Las 10 claves para empoderarte

Helios Herrera

¿Eres una persona empoderada? Sin duda este término acompaña a cientos de mensajes publicitarios, capacitaciones, talleres y hasta pláticas informales en la vida diaria y en la oficina; sin embargo, poco nos dicen sobre cómo hacerle para alcanzarlo.

En resumidas palabras, empoderar significa confiar de nuestras capacidades y talentos, para potenciarlos al máximo y que éstos repercutan de manera positiva en nuestras acciones diarias.

Hoy quiero compartir contigo la esencia del empoderamiento, aquellos sencillos pasos que podemos aplicar desde ya, sencillos pero útiles para desarrollar desde lo más básico y profundo nuestro empoderamiento.

1. Conócete. Tanto tus fortalezas como debilidades, para aceptarte y amarte como un ser único e irrepetible, capaz de todo. Si no sabes de lo que estás hecho, difícilmente podrás desarrollar aquellas áreas de oportunidad y potenciar tus mayores talentos. De manera personal, enlista todo lo que te caracteriza; después pídele a tu familia o amigos que den su punto de vista.

2. Ahorra. Para no depender de nada ni de nadie, debes tener una liquidez financiera que te permita vivir como tú lo dictes. Aquellas ideas de que el hombre era el proveedor y la mujer la encargada de administrar el hogar; son cosas del pasado, sin importar ningún factor, el tener tu propio dinero para gastar en ti, te hace desarrollar cierta independencia.

3. Decide. No decidir también es decidir, así que mejor analiza la situación y agarra el camino que mejor te convenga. De nada te sirve esperar a ver que las cosas pasen por sí solas, mejor toma las riendas y da pasos hacia donde lo elijas, siempre sin dejar de asumir las consecuencias, positivas y negativas, que esto te traiga.

4. Rétate. Rompe tus propias marcas constantemente, experimenta y descubre que tus límites van más allá de lo que crees. Aunque tengas un grupo de porristas a tu alrededor (que generalmente son muestras bellas madres y tías) diciéndote lo grande y capaz que eres, hasta que no te lo demuestres a ti mismo, jamás tendrá un significado tan fuerte y valioso.

5. Separa. No todo es tu responsabilidad, identifica lo que sí y hazte cargo de ello; deja que otros asuman las propias. ¿Cómo lograr afectar tu vida de manera positiva si en lo único en lo que ocupas tu energía es en la preocupación por los demás? En lagunas ocasiones hay que ser egoístas (en el buen término del concepto) para identificar aquello que nos atañe y liberarnos de cargas externas.

6. Comunícate. Utiliza el poder de las palabras, que todo lo que salga de tu boca pase por el filtro de la asertividad. No hay nada más poderoso que la capacidad para decir de manera clara y directa aquello que necesitamos, deseamos, tememos; aprende técnicas para establecer buenos canales de comunicación y, en la medida en que lo logres, podrás sentirte más confiado y seguro.

7. Da y recibe. Entrega todo lo que esté a tu alcance sin esperar nada, pero aprende a recibir con los brazos abiertos. Lo que uno recibe en la vida es proporcional a lo que uno da; no me refiero a que vayas por la vida dando apoyo económico a quienes más lo necesitan, sino que, de aquella cualidad que te caracteriza, la compartas con quienes te rodean.

8. Perdona. Primero a tu persona y después, sin excepción, a tu entorno. Libérate de cargas innecesarias y cierra círculos. Tus acciones difícilmente irán encaminadas hacia un punto positivo, si en tu pensamiento cargas con rencores o situaciones dolorosas; una vez que te liberas de ellas, tu cuerpo y mente están listos para potenciar su máxima expresión.

9. Cuestiona. ¿Sabes por qué actúas como lo haces? Detente un momento a revisar los paradigmas que te rigen. La vida se va en un abrir y cerrar de ojos, muchas veces esperamos hasta vivir alguna experiencia “dramática” (enfermedad, accidente, entre otros), para hacer un stop y evaluar lo que hacemos y hemos dejado de hacer. ¡No esperes esas fuertes circunstancias! ¡Comienza hoy!

10. Sigue. Una vez que llegues a una meta, celébralo y ve por la que sigue; que no te gane la comodidad o el cansancio. Cuando uno pone punto final a un objetivo alcanzado, se siente como pavorreal con un hermoso plumaje que presumir a los demás; si quieres que se plumaje no se cierre de nuevo, inyéctale la magia de un éxito más.

Sin más ni menos, acabas de dar un paso para empoderarte, si llegaste hasta estas líneas, es porque tuviste la capacidad y el interés para evolucionar y ser una mejor versión de ti.

Piensa, Reflexiona y Actúa.

