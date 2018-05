Hoy el servicio y ventas son la clave: Crecen para el cliente

Guillermo Lira

Esta semana pude platicar con tres directores generales de marcas en México. Los tres están creciendo en el mercado mexicano por muy distintas razones, unos por estar en pleno desarrollo en el país, otros por estar introduciendo nuevos productos en nichos innovadores y otros porque su plan de negocio mundial va viento en popa y en el país han encontrado cómo agradarlo precisamente a usted: el consumidor final. Están conscientes de qué quiere usted, qué necesita y hasta qué desea en la compra, mantenimiento, servicio y recompra de las marcas. Así como estuvieron a nivel mundial –sintonizados a este momento y los gustos de nosotros los consumidores– hay autos más emocionales, con gran sofisticación, garantías extendidas y en su mayoría los famosos crossovers que no son ni hatchback, ni camionetas, sino “todo lo contrario”, tratan de ser ambos. Esta visión junto con distribuidores que tienen productos y que los pueden vender con financiamiento, publicidad, promoción y surtido de partes –con una ganancia garantizada–, han hecho la magia de crecimientos en estos fabricantes… y mire que le hablo de un japonés, un coreano y un francés. Puede ser que estén en los primeros sitios de volumen, pero como muchas veces se ha dicho por analistas, al cliente no le interesa qué tanto venda la marca en tanto tenga el auto que me gusta, al precio justo y un gran servicio postventa acompañado de una honorabilidad de garantías.

Miguel Barbeyto, director general de Mazda Motor de México, acaba de llevar a su empresa a ser la mejor en índice de satisfacción de clientes en empresas de volumen, por algo será, por algo un fabricante que es de diseños y volumen casi boutique atrae, vende y retiene al cliente; el producto no deja de llegar a manos llenas.

Horacio Chávez, de Kia, celebró los dos años de producción de su planta en Pesquería, que exporta a más de 60 países y se prepara para la introducción del nuevo Forte –precisamente hecho ahí– y de la nueva minivan Sedona. Con ello confirma su despliegue de producto, su estrategia para crecimiento con algunos otros distribuidores y no desestima ningún nicho de mercado, ya sea tan exclusivo como el Stinger, lo que algunos dejaron, como las minivan, los híbridos y seguramente pronto eléctricos. El mercado, nosotros consumidores, le hemos dado la razón según las cifras que registran en México.

David Hernández, director de la parte de autos comercial de Suzuki, también lo sabe, crece más de 50% este año, cuando el mercado cae 10%. En sus palabras, sus claves son: “Trabajo, trabajo y trabajo… Número dos: comunicación, más publicidad, más recursos en comunicación. Número tres, producto interesante; esto acompañado de concesionarios fuertes, entusiasmados con la marca, donde fluyen positivamente sus clientes, gracias al trabajo en equipo tanto de personal de ventas como de servicio”. Esta semana introduce el nuevo Swift BoosterJet Sport hecho en Japón, en el gran precio de 309 mil 990 pesos para el manual y 324 mil 990 pesos para el automático; un auto de alto equipamiento y atesorado por muchos, que ahora se convierte en “el mejor caballo de fuerza por valor” en el país. Así, con estos productos diferenciados, es como consigue su éxito actual, hablando de diferente manera al consumidor.

Por el lado francés, hablé con Igor Dumas, director general de Peugeot, quien por cierto está dirigiendo la operación desde México para todo Latinoamérica, menos Argentina y Brasil, por contar con estructuras corporativas en esos países. Su crecimiento en México es gracias al producto europeo que está vendiendo en camionetas y crossovers, el segundo pilar son sus vehículos comerciales que están haciendo un gran papel en volumen de ventas, pero reclamándole una organización para clientes flotilleros. Con ello, llega el gran momento de la marca con el objetivo de la casa de duplicar su participación de mercado en el plan 2016-2021 y hoy van ganando el terreno necesario en México para lograrlo. Una de sus claves: “Peugeot cumple la promesa de servicio, y si no estás satisfecho, no pagas”; otra vez uniéndose al 100% con sus distribuidores y comprometiéndose en el mercado. Esta semana introdujo lo que es su motor de tres cilindros en el 208, siguiendo con su ataque de producto y su origen francés, difícil que lo paren, pues vienen grandes productos y encuentra el favor de muchos clientes privados y de empresa.

Así, estos tres fabricantes parecen tender las líneas de crecimiento en una perfecta comunicación con casas matrices para contar con el producto adecuado en la cantidad necesaria para el crecimiento, la estrategia de publicidad y comunicación combinada y diferenciada en el mercado, junto con la gran relación con distribuidores, lo que lleva a ponerle a usted una sonrisa. La próxima vez que compre un vehículo pregúntese todas las variables posibles, y cuando vea por qué algunos crecen en un mercado como el mexicano que cae tendrá muchas respuestas. He de decir que todas las marcas están tratando de mejorar, renovar distribuidoras, traer nuevos productos, pero el mercado no se está haciendo más grande, analice y verá tendencias claras.