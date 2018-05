Los regresos de Leo Dan y Vaselina

Ricardo Tinajero

Hay momentos de nuestra vida que recordamos con sólo una canción. Ya sean tristes, melancólicos, alegres, eufóricos, la música selló ese recuerdo con sus notas musicales y su letra. A eso me recordó mi encuentro con Leo Dan, este argentino que marcó mi infancia con canciones como “Esa pared”, “Mary es mi amor”, “Toquen mariachis canten”, “Por un caminito”, “La niña está triste” y muchas más. Al charlar con él me di cuenta que la escénica de quién escribió esas canciones sigue ahí y que la fama no lo cambio en nada, hoy por hoy es considerado uno de los cantautores más importantes de Latinoamérica desde los 60’s cuando la disquera CBS lo firmó. Hoy en día estrena un disco-DVD titulado “Celebrando a una leyenda, Leo Dan” el cual es una recopilación de todos sus éxitos junto con las estrellas más grandes del momento y del ayer, Palito Ortega, Ricardo Montaner, Kinky, Karina, Los auténticos decadentes, La Original Banda Limón, entre varios más. El señor es un grande, y porque lo digo, pues es el único que ha convencido a Don Vicente Fernández para que cantará una canción con él y sacarlo por un momento de su retiro voluntario. En verdad creo que este material es una oportunidad para escuchar los clásicos y que las nuevas generaciones lo conozcan.

Y hablando de clásicos, se estrenó uno de los mejores musicales en la historia del teatro en México, me refiero a “Vaselina”. Esta puesta en escena conjunta a nuevas generaciones de cantantes y actores que van a empezar a dar de qué hablar. Como lo hizo Julissa en el montaje que produjera en los 80’s. De ahí salieron tantos artistas que hoy en día son muy reconocidos. Pero me dio un enorme gusto que Efraín Berry participe en esta obra, alternando dos personajes, “El locutor” y “El ángel”. Recordemos que él pico piedra y llego hasta “Latin American Idol” donde se llevó el tercer lugar de la primera temporada en el 2006, convenciendo a ese jurado conformado por Jon Secada, Elizabeth Meza y Gustavo Sánchez. Él sabe que apoyar a estos chavos es muy importante en sus carreras. No cabe duda que Morris Gilbert le está inyectando frescura con esta obra al teatro San Rafael.

A mí me gusta la frase “Renovarse o morir” y esa la aplicó la querida Adela Micha. El fin de semana tuve invitados en casa, Benjamin Fontaine (director de Mundo Ejecutivo) y su bella esposa Marina, Armando Gallegos (periodista), al entrañable Victor Tolosa (Televisa Espectáculos), José Zepeda (subdirector de prensa de Ocesa) y Suzanne Faugier (coordinadora general de La Saga); Suzanne me comentaba que estaba muy contenta por la respuesta que ha tenido Adela con este proyecto de “La Saga”. Y como no, si ella es la mejor en su ramo, está al pendiente de todo lo que sale al aire, no titubea al preguntar, sabe lo que pregunta y todo tiene un porque, ella misma edita sus entrevistas, supervisa de que su foro este impecable; ya cumplieron un año en el ciberespacio de estar sumando seguidores y likes. Yo he tenido la oportunidad de verla en acción, y como periodista tengo que decir que esa fue una clase magistral de periodismo. Creo que cualquier personalidad, deporte, política, espectáculo desean ser entrevistados por ella. Cuando quieran ver una charla amena, respetuosa y que se quiera enterar de algo más, viendo al entrevistado como nunca, métanse a “la-saga.com” les aseguro que nunca lo olvidaran.

