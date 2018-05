¿Queremos que terminen las campañas?

Héctor Escalante

Estamos ya cansados del proceso electoral y hay malas noticias, falta más de un mes para que termine ese proceso. El problema no es la duración del mismo, el problema es la saturación de la información, la falta de capacidad para poder exponer propuestas, la falta de empatía, la polarización y el cansancio que han dejado meses de discusión política.

Llevamos viendo encuestas desde hace más de dos años. Los candidatos comenzaron sus procesos desde hace más de un año, jugaron la farsa de las precampañas, pues ninguno de ellos compitió con alguien más para ser candidato presidencial. Luego vino el periodo de intercampañas, básicamente una campaña adelantada.

Tanto Ricardo Anaya como Andrés Manuel López Obrador utilizaron millones de spots, disfrazados de informes de presidentes de partido, aun cuando ya sabían que serían candidatos presidenciales, engañando hasta a sus militantes .

La saturación que hoy tenemos no es de gratis, hoy estamos cansados de millones de spots que a diario saturan la radio y la tv, estamos cansados del desgaste que implica ver nuestras redes sociales en dónde hay una batalla encarnizada entre los seguidores de uno o de otro, estamos agotados de la cobertura mediática, estamos hartos de verlos en todos lados, pareciera que necesitamos un descanso.

Lo que debiera ser un ejercicio democrático se ha convertido en un hartazgo electoral, sin embargo hay que reflexionar, y pensar que a pesar de todos los excesos que podemos encontrar en el proceso electoral, sin duda es mejor tener la oportunidad de ver las diferencias entre candidatos y partidos políticos, tenemos la oportunidad de contrastar y de conocer algunas propuestas.

Hace algunas décadas no teníamos eso, hace algunas décadas nos teníamos que conformar con saber los nombres de los candidatos y lo que presentaban los medios de comunicación, siempre aliados al gobierno.

Pareciera entonces que nos fuimos de un extremo a otro en tan solo 30 años, no quiere decir que no exista manipulación en alguna información, pero ahora se manipula en cualquier sentido, en medios o en redes, información real o fake. Mucho debemos aprender de este proceso electoral, mucho debemos aprender de cómo llegamos a un punto en dónde a 30 días de la elección estamos cansados de la elección que aún no se da.

Tomemos aire, aún nos falta un mes para poder ir a ejercer el voto. Recordemos que en la generación de nuestros padres, ese voto no era tomado en cuenta, hoy sí. Es cierto, estamos cansados pero al menos podemos elegir y decir lo que pensamos, al menos dentro de la saturación que tenemos encontramos algo positivo. Ojalá podamos perfeccionar la democracia, porque no podemos negar que ya estamos muy cansados del proceso electoral.

Últimas palabras.

Más irregularidades en el proceso de recolección de firmas de Jaime Rodríguez “El Bronco”, posible malversación de recursos públicos, defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita en la etapa de captación de firmas. A pesar de eso, es candidato.