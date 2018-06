Política Confidencial: Videgaray roba reflectores

Aabye Vargas

Luis Videgaray, canciller mexicano, robó reflectores al informar el rechazo a las determinaciones de Estados Unidos sobre los aranceles al acero y aluminio, y asegurar que estableció comunicación con Mike Pompeo, secretario de Estado de ese país, para manifestarle que México interpondría medidas equivalentes.

Fadlala Akabani, candidato de Juntos Haremos Historia a la alcaldía de Benito Juárez registró una caída en la intención de voto, según la encuesta publicada hoy por La Silla Rota–Cultura Colectiva de la casa encuestadora Enkoll. El ejercicio muestra que el aspirante pasó de tener 44.9% de las preferencias a 40.4%, lo que lo colocaría en un empate con su oponente Santiago Taboada, de Por la CDMX al Frente, quien registra 40.7% de la intención de voto.

José Ramón Amieva, jefe de gobierno de la Ciudad de México, enfrenta el reto de que se cumplan las expectativas de los damnificados del sismo del 19 de septiembre de 2017, quienes presionaron para que hoy sesione la Comisión de Reconstrucción y asigne recursos a las víctimas. De lo contrario, los damnificados advierten el cierre de vialidades y otras manifestaciones para exigir soluciones, a más de ocho meses del siniestro.

Aristóteles Sandoval, gobernador de Jalisco, encara las críticas de grupos de la sociedad civil que lo acusan de no frenar la violencia en ese estado, que también ha afectado a sus propios funcionarios como es el caso de Luis Carlos Nájera, ex fiscal y ex secretario del Trabajo, quien tuvo que renunciar por seguridad después del atentado que sufrió.