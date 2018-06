La creatividad y la radio

Jessie Cervantes

El próximo lunes 11 de junio es un día muy importante, no solo para la radio si no para los medios de comunicación en general, se llevará acabo la entrega del premio a la creatividad publicitaria en radio por parte de la Asociación de Radio del Valle de México. El lugar es el escenario perfecto ya que grandes artistas han plasmado sus obras ahí, mucho de la historia del país ha quedado entre sus muros, no hay espacio más importante para la cultura y el arte en Iberoamérica que el Palacio de Bellas Artes enclavado en el corazón mismo de la gran ciudad de México. La creatividad es indispensable para la radio ya que es el ingrediente secreto que se tiene para poder generar un impacto en lo que se escucha, de manera que sea un detonante para la imaginación.

La tarea de un creativo en la radio es difícil, ya que la inspiración puede llegar en cualquier momento, a través de un sonido, una imagen, una experiencia, alguna anécdota o cualquier forma que te haga visualizar lo que quieres que escuchen. La Radio hoy en día está más fuerte que nunca, ya que vive gracias a sus contenidos, mismos que en todas formas siguen moviendo a ciudades enteras por todo el mundo, sigue siendo el medio más inmediato, sigue siendo el medio que con información probada, clara y concisa cubre a grandes urbes y a comunidades en donde ni la señal de celular llega. En la radio para escuchar lo que la audiencia quiere, ya sea música, entrevistas, noticias, recomendaciones solo basta encenderla y hoy en día puedes incluso escucharla en tu celular, sin datos, sin costo. La Asociación de Radio del Valle de México se ha dado a la tarea de escuchar incansablemente las diferentes propuestas creativas que se han hecho en base a la publicidad y es que también los clientes forman parte fundamental del medio, ya que, gracias a ellos, la radio sigue generando flujo económico para su funcionamiento.

Hoy en día los clientes piden piezas originales, innovadoras y únicas, que le den un valor agregado a sus marcas o productos a través de un jingle, un spot, una campaña, un promocional o ese sonido que te haga reconocer inmediatamente el producto o servicio deseado. La radio se escucha en todas partes, en tu casa, en la oficina, en el puesto, en la tienda, en el taxi, Uber, micro, combi y en tu celular, por lo que en cualquier momento mientras esperamos escuchamos ese comercial que nos recuerda una oferta, una promoción, la frase de una marca, una melodía que se llega a meter a tu cabeza y la tarareas durante el día, todo esto nos lleva a un camino que son las historias. La creatividad en la radio es la forma en cómo se cuentan las historias, eso es lo que hará que las piezas sean únicas, es lo que generará que lo que se escucha se quede en tus pensamientos, te divierta, atraiga tu atención y bien finalmente el objetivo principal de todo esto es que se consuma.

Para esta ocasión se escucharon más de doscientas cincuenta piezas de audio en la parte final y un selecto jurado decidió quienes serán las agencias y sus creativos ganadores, mismos que van a recibir el ángel de la creatividad una obra de Sebastian que debe significar la consolidación de un esfuerzo, la consolidación de un sueño, de una idea que surgida en una oficina, casa o bar ahora es la mejor y la más importante de la radio mexicana. Y como la ARVM creo que varios organismos gubernamentales deberían proponerse en adelante seguir su ejemplo y premiar la creatividad, esta en todas partes y tiene todas las formas solo basta poner atención, ver, escuchar y como en la noche del lunes reconocer, que hoy en este país tanta falta hace, que se reconozca el talento, que se reconozcan las ideas y a los que las generan, seguro estoy que sobran en México solo basta tomarlas y premiarlas.

Felicidades a la ARVM.