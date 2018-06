El fenómeno López Obrador

Héctor Escalante

Los amlovers están encantados con Andrés Manuel López Obrador. Y no es para menos, pues ya prometió que terminará con la pobreza, la corrupción y la inseguridad con una amnistía. Es probable que eso le lleve algunos minutos, en el peor de los casos horas, pero nos dice que será rápido.

Sin embargo, no es lo único que tiene que hacer, ha dicho que hay otros pendientes. Por ejemplo: terminar con la desigualdad, eliminar el examen de admisión en las universidades y darle un espacio a todos los jóvenes de este país que no estudian. Es posible que no sepamos cómo le hará para que ingresen millones de estudiantes a las aulas, pero seguramente algo se le ocurrirá.

También nos ha dicho echará para atrás la reforma educativa, que todos los habitantes de este país tendrán trabajo o, al menos, ayuda económica, becas para estudiantes y dinero a personas de la tercera edad. ¿De dónde saldrá el dinero? no está claro, pero seguro tiene un plan.

Para resolver el problema de los migrantes en Estados Unidos, la revisión de los tratados económicos internacionales, el impulso a la relación comercial con el resto del mundo y mantener el tipo de cambio estable, AMLO ya tiene una estrategia, es ahorrar y no ser corrupto, con eso es suficiente.

Venderá el avión presidencial, hará 4 refinerías nuevas, aunque tarden más de 6 años en promedio en hacerse en cualquier parte del mundo, es probable que con él se hagan en seis meses, seguro tiene un plan para eso también. Tampoco vivirá en los Pinos y viajará en vuelos comerciales, no contará con el Estado Mayor Presidencial, y aunque eso no queda muy claro para qué, hay que aplaudirlo.

En fin, cómo no van a estar contentos los seguidores de Andrés Manuel, si este país va a cambiar en unos minutos, y mejor aún, sin hacer nada. Es más, que la gente siga dando mordidas, comprando piratería, tirando basura en las calles, saltándose la fila, manejando en sentido contrario, trabajando poco, robando, extorcionando, jodiendo al de al lado.

Total, siempre tendremos a nuestro presidente legítimo que nos prometa, al fin eso no empobrece. Siempre tendremos a AMLO quien humildemente señala que llegará la cuarta transformación de este país, encabezada por él. Así se ve Andrés a sí mismo y así lo ven muchos de sus seguidores, por eso es el fenómeno López Obrador, por eso creen que este país cambiará por decreto. Increíble, pero cierto.

Últimas palabras

Diego Sinhué, candidato a gobernador de Guanajuato, está muy contento, en su equipo recibieron con optimismo la encuesta que publicó Coparmex, pues lo pone prácticamente 3 a 1 con su más cercano perseguidor, el candidato de Morena. Los números son 52.8% para Diego Sinhué y 14.1% para Ricardo Sheffield.