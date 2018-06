La música mueve el mundial

Jessie Cervantes

Desde 1930 hasta la fecha se ha llevado a cabo un evento deportivo que mueve países, continentes y prácticamente cualquier rincón del mundo; me refiero al mundial de fútbol. Es el momento en donde todos se reúnen para apoyar al equipo que los representa y está claro que gane o pierda, los partidos generan muchas emociones desbordantes. El Mundial invade todo tipo de lugares, desde restaurantes, casas, escuelas, centros comerciales, coches y, por supuesto, oficinas. Y bueno, cuando juega México todo se paraliza para apoyar a la Selección de nuestro país.

La música siempre ha estado ahí, ya que desde 1962 fue Chile el primer país en introducir melodías a los mundiales, siendo el rock del grupo Los Ramblers quienes le dieran ritmo a la competición. Para el Mundial de 1966, los ingleses harían una versión skiffle con la canción World Cup Willie de Lonnie Donegan dándole un toque de fiesta al Mundial. En México, la música llegaría para el Mundial de 1970 en donde Los Hermanos Zavala le hacían homenaje a los invitados de la competición del mundo, con una letra de mucha unión y bienvenida al país. Después, para el Mundial de 1986, la versión sería de la británica Stephanie Lawrence con Special Kind of Hero. Aunque, sinceramente, la que se volvió parte de nuestra cultura fue el famoso Chiquitibum. Diferentes personalidades fueron desfilando de distintas nacionalidades y géneros musicales, pero curiosamente en Francia 1998 se vivió uno de los mejores espectáculos mundialistas con la voz de Ricky Martin y la Copa de la vida, en donde los pasos de baile y la letra de la canción que mezclaba diferentes lenguajes movía a todas las ciudades del mundo con un ritmo latino.

Para 2002 la música electrónica llegó a Corea – Japón con Vangelis. En 2006 Alemania tendría un espectáculo especial con la colombiana Shakira y Wyclef Jean interpretando Hips Don’t Lie, dando paso a la que sería una de las cantantes consentidas del Mundial, ya que para la siguiente competición, en 2010, repetiría su participación en Sudáfrica con el conocido Waka Waka con el cual logró contagiar al mundo con su coreografía. Para Brasil, Shakira conquistaría la música mundialista al repetir ahora con la canción La La La que con We are the one (Ole Ola) interpretada por Pitbull, JLO y Claudia Leitte se convertirían en el ritmo que albergaría el país que vive con intensidad la samba y el fútbol. Ahora llega el momento en este 2018 para que la música le siga dando vida a todos los países del mundo. Ayer pudimos ver en la inauguración de Rusia 2018 al cantante británico Robbie Williams en la apertura interpretando grandes éxitos como Let me Entertain, un gran dueto con Aida Garifullina en la canción Feel y Angels, para cerrar con broche de oro interpretando Rock Dj para después dar inicio a la copa del mundo con el partido Rusia vs Arabia Saudita en donde los rusos se impondrían con un marcador de 5 por 0. Hay más versiones de este mundial, como la canción oficial Live it up de Will Smith, Era Istrefi, Nicky Jam y Diplo.

Además, las marcas pusieron de su parte como, por ejemplo, Coca Cola con la canción Colors, interpretada por Jason Derulo y Maluma. No cabe duda que la música formará parte siempre de los mejores momentos de la humanidad y así como la música es para todos, el mundial también lo es. Disfrutemos juntos este suceso y dejémonos llevar por el ritmo del fútbol.