Política Confidencial: La impunidad del ex fiscal de Duarte

Confidencial

Luis Ángel Bravo, ex fiscal de Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, es una muestra de que hay quienes son buscados por la Interpol y aún así andan con impunidad por las ciudades. Ayer fue detenido en un Sanborns de Polanco, en la Ciudad de México; eso sí, los ministeriales capitalinos y de Veracruz permitieron que terminara de ver el partido México vs. Alemania del Mundial 2018 para proceder con la aprehensión.

Roberta Jacobson, ex embajadora de Estados Unidos en México, ofreció una entrevista reveladora a un medio de comunicación de su país en el que dijo que el próximo presidente mexicano debe ser más fuerte frente a Donald Trump, y confirmó que su renuncia se debió a que no estuvo de acuerdo con las políticas del mandatario estadounidense, sobre todo a las relacionadas con temas de migración.

José Ramón Amieva, jefe de gobierno de la Ciudad de México, deberá responder con estrategias efectivas en los próximos días que juegue la Selección mexicana en el Mundial de Rusia 2018, después de que ayer se presentaron hechos de violencia en los festejos por el triunfo del equipo mexicano.

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial por Juntos Haremos Historia, realizó ayer un triple juramento en su mitin en Cuernavaca, que podría parecer difícil de cumplir. Juró “ante el pueblo de México” que en su sexenio no subirá la gasolina, los impuestos y la deuda. Habrá que ver cómo logra lo que ningún otro presidente ha podido hacer.