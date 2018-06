No deberíamos otorgarle un cheque en blanco a ningún político en este país, a pesar de los gobiernos del PRI, muchas veces corruptos; a pesar de los escándalos de muchos de los políticos del PAN.

La crítica a un candidato, en este caso a López Obrador, es parte de la libertad de expresión. Quien hable en contra de él tiene todo el derecho a omitir hablar de Meade o de Anaya. Lo mismo sería en un caso adverso. Si alguien critica en redes sociales a Meade o a la corrupción del PRI no está obligado a criticar a AMLO para ser congruente. Tampoco si habla de los posibles negocios de Anaya tiene porque hablar de Meade. Así no funciona la libertad de expresión.

Lamentable es ver a los porristas de López Obrador cuando lo defienden con argumentos como: “ellos robaron más”, “le toca a los de Morena”, “por qué no hablas de lo que se roba el PRI”, “por qué no críticas a Anaya”. Porque no, porque no funciona así la libertad de expresión.

Parece que siguen sin entender que criticar a López Obrador no te convierte en priista o panista. Criticar a López Obrador te convierte en eso, en un crítico respecto a un personaje en el que no necesariamente crees. Ser crítico no te supedita a hablar mal o bien de otros.

Hay defensores de AMLO y está bien, hay defensores de Meade y está bien, hay defensores de Anaya y está bien. Al igual hay críticos de cada uno y está aún mejor, aprendamos a respetar la opinión sin condiciones.

La libertad de opinión no supone dejar contentos a todos, la libertad de opinión no se ejerce en función de un supuesto equilibrio, al menos visto desde la óptica del que se dice ofendido por atacar a su líder.

La libertad de expresión es un derecho de todos, habrá a quien le guste la opinión de uno y habrá a quien no. Pero, por favor, seguidores de AMLO no nos adoctrinen, mejor también sean críticos con su líder, pues si gana necesitará menos porra y más, mucho más crítica. No le den un cheque en blanco a nadie, este país nos necesita a todos, a los porristas y a los críticos.

Últimas palabras

Seguramente la elección será mucho más cerrada de lo que parece. Muy probablemente se va a judicializar.